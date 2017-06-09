Why are so many women dropping out of the workforce?

PHA+TWFyaSBWaWxsYWx1bmEgbmV2ZXIgd2FudGVkIHRvIGJlIGEgc3RheS1hdC1ob21lIG1vbS4g
VGhlIDM2LXllYXItb2xkIHNwZW50IGEgZGVjYWRlIGJ1aWxkaW5nIHVwIGEgcmVzdW1lIGFzIGEg
Y2FyZWVyIGNvdW5zZWxvciBhbmQgdHV0b3IgaW4gU2FuIEZyYW5jaXNjbyBzY2hvb2xzIGFmdGVy
IHNlcnZpbmcgaW4gdGhlIFUuUy4gQXJteS48L3A+PHA+U2hlIG1hZGUgYWJvdXQgJDQyLDAwMCBh
dCBhbiBlbXBsb3ltZW50IGFnZW5jeSwgYW5kIHdhcyByZWd1bGFybHkgc291Z2h0IG91dCBieSBw
b3RlbnRpYWwgZW1wbG95ZXJzLiBBZnRlciBzaGUgZ2F2ZSBiaXJ0aCB0byBoZXIgZmlyc3QgY2hp
bGQgbGFzdCB5ZWFyLCBzaGUgZHJldyBhIHN0YXIgb24gaGVyIGNhbGVuZGFyIHRvIG1hcmsgdGhl
IGRheSBzaGUgd2FzIHN1cHBvc2VkIHRvIHJldHVybiB0byB3b3JrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBo
YWQgYSB2ZXJ5IGVzdGFibGlzaGVkIGNhcmVlciwmIzgyMjE7IFZpbGxhbHVuYSBzYWlkLiBUaGVu
LCBpbiBTZXB0ZW1iZXIsIGhlciBwbGFuIHRvIGdldCBhIHN0YXRlIHN1YnNpZHkgZm9yIGNoaWxk
IGNhcmUgZmVsbCB0aHJvdWdoLCBhbmQgdGhlIHNpbmdsZSBtb20gY291bGRuJiM4MjE3O3QgYWZm
b3JkIHRvIHNwZW5kIHRob3VzYW5kcyBvZiBkb2xsYXJzIG9uIHByaXZhdGUgZGF5IGNhcmUuIFRo
ZSBkYXkgc2hlIGdhdmUgdXAgaGVyIGJlbG92ZWQgOS10by01IGpvYiwgc2hlIGNyaWVkIGZvciBo
b3Vycy48L3A+PHA+VmlsbGFsdW5hJiM4MjE3O3MgZGVjaXNpb24gb2ZmZXJzIGEgY2x1ZSB0byBh
biBlY29ub21pYyBteXN0ZXJ5OiBXaHkgYXJlIEFtZXJpY2FuIHdvbWVuIGRpc2FwcGVhcmluZyBm
cm9tIHRoZSB3b3JrZm9yY2U/PC9wPjxwPlRoZSBhbnN3ZXIgY291bGQgaGF2ZSBzdGFyayBpbXBs
aWNhdGlvbnMgZm9yIGZ1dHVyZSBncm93dGguPC9wPjxwPkZvciBoYWxmIGEgY2VudHVyeSBhZnRl
ciBXb3JsZCBXYXIgSUksIHdvbWVuIGJhcnJlbGVkIGludG8gdGhlIGpvYiBtYXJrZXQgaW4gbnVt
YmVycyB0aGF0IHN1cmdlZCBoaWdoZXIgZXZlcnkgeWVhci4gVGhleSBkcm92ZSBtb3N0IG9mIHRo
ZSByaXNlIGluIHJlYWwgaG91c2Vob2xkIGluY29tZSBmb3IgZGVjYWRlcyBhbmQgYm9vc3RlZCB0
aGUgZWNvbm9teSYjODIxNztzIHRvdGFsIG91dHB1dCBhdCBhIHRpbWUgd2hlbiBtZW4gd2VyZSBk
cm9wcGluZyBvdXQgb2YgdGhlIGpvYiBtYXJrZXQuPC9wPjxwPlRoZW4sIGFsbCBvZiBhIHN1ZGRl
biwgdGhleSBzdG9wcGVkLiBTaW5jZSAyMDAwLCB0aGUgc2hhcmUgb2Ygd29tZW4gd29ya2luZyBp
biB0aGVpciBwcmltZSBlYXJuaW5nIHllYXJzIGhhcyBkZWNsaW5lZC48L3A+PHA+SW4gMTk0OCwg
anVzdCBvdmVyIGEgdGhpcmQgb2YgcHJpbWUtYWdlIHdvbWVuIGhhZCBhIGpvYiBvciBzb3VnaHQg
b25lLiBCeSAxOTk5LCBhZnRlciBmaXZlIGRlY2FkZXMgb2YgdW5yZWxlbnRpbmcgcHJvZ3Jlc3Ms
IDc2LjggcGVyY2VudCBvZiB0aG9zZSB3b21lbiB3ZXJlIGluIHRoZSB3b3JrZm9yY2UuPC9wPjxw
PlNpbmNlIHRoZW4sIHRoZSBwYXJ0aWNpcGF0aW9uIHJhdGUgc2xpcHBlZCB0byA3NC4zIHBlcmNl
bnQsIGFuZCB0aGUgbnVtYmVyIG9mIHdvbWVuIG5vdCBsb29raW5nIGZvciB3b3JrIGdyZXcgYnkg
bW9yZSB0aGFuIDEyLDAwMC48L3A+PHA+U29tZSBzZWUgdGhlIGFicnVwdCByZXZlcnNhbCBhcyBh
biB1bnN1cnByaXNpbmcgcmVzdWx0IG9mIG1vcmUgdGhhbiB0d28gZGVjYWRlcyB3aXRob3V0IGFu
eSBtYWpvciBsZWdpc2xhdGlvbiBtYWtpbmcgaXQgZWFzaWVyIGZvciBuZXcgcGFyZW50cyB0byB0
YWtlIHRpbWUgb2ZmIG9yIHBheSBmb3IgY2hpbGQgY2FyZS4gQW55IG51bWJlciBvZiBhcnRpY2xl
cyBhbmQgYW5hbHlzZXMgaGF2ZSBwb25kZXJlZCB0aGUgZWZmZWN0cyBvZiBhIHN0dWJib3JuIGdl
bmRlciBwYXkgZ2FwLCBpbmZsZXhpYmxlIHNjaGVkdWxlcyB0aGF0IGtlZXAgd29tZW4gb3V0IG9m
IHRoZSBleGVjdXRpdmUgc3VpdGUgYW5kIGFuIHVuZGVyY3VycmVudCBvZiBkaXNjcmltaW5hdGlv
biB0aGF0LCBhdCBpdHMgd29yc3QsIGxlYXZlcyB3b21lbiB2dWxuZXJhYmxlIHRvIHJlZ3VsYXIg
aGFyYXNzbWVudC48L3A+PHA+QnV0IHRvcCBlY29ub21pc3RzIG5vdyBhcmUgcG9pbnRpbmcgdG8g
YW5vdGhlciBleHBsYW5hdGlvbi4gV29tZW4gc2VlbSB0byBiZSBsZWF2aW5nIHRoZSB3b3JrZm9y
Y2UgZm9yIHNvbWUgb2YgdGhlIHNhbWUgcmVhc29ucyB0aGF0IG1lbiBhcmU6IE1pZGRsZS1jbGFz
cyBqb2JzIGFyZSBpbiBzaG9ydCBzdXBwbHkgYW5kIHdvcmtpbmcgYXQgdGhlIGJvdHRvbSBwYXlz
IGxlc3MgdGhhbiBpdCB1c2VkIHRvLjwvcD48cD5Eb3dudHVybiBpbiB3b3JrZm9yY2U8L3A+PHA+
U2luZ2xlIHdvbWVuIHdpdGhvdXQgY2hpbGRyZW4gZHJvdmUgbW9zdCBvZiB0aGUgZG93bnR1cm4g
aW4gd29tZW4mIzgyMTc7cyB3b3JrZm9yY2UgcGFydGljaXBhdGlvbiBmcm9tIDE5OTkgdGhyb3Vn
aCAyMDA3LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gYSBzdHVkeSBieSBwcm9mZXNzb3IgUm9iZXJ0IE1vZmZpdHQg
b2YgSm9obnMgSG9wa2lucyBVbml2ZXJzaXR5LjwvcD48cD5UaG9zZSB3b21lbiBkb24mIzgyMTc7
dCBoYXZlIHRvIGNhcmUgZm9yIGEgY2hpbGQgYW5kIHRoZXkgYXJlbiYjODIxNzt0IGNvdW50aW5n
IG9uIGEgcGFydG5lciB0byBwcm92aWRlIGZvciB0aGVtLiBUaGV5IGFyZSwgTW9mZml0dCBzYWlk
LCAmIzgyMjA7dGhlIHNhbWUgYXMgYSBsb3Qgb2YgbWVuIC4uLiBldmVuIHRob3VnaCBpdCBzb3Vu
ZHMgYSBsaXR0bGUgc3RyYW5nZSB0byBtYWtlIHRoYXQgYW5hbG9neS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRo
ZXkmIzgyMTc7cmUgYWxzbyBzdGFyaW5nIGRvd24gdGhlIHNhbWUgbG9uZyBvZGRzIGFzIG1lbiB3
aG8gbG9zdCB0aGVpciBmb290aW5nIGluIGFuIGVjb25vbXkgaW4gd2hpY2ggbG93LXNraWxsIGpv
YnMgdGhhdCBwYXkgd2VsbCBoYXZlIGFsbCBiZWVuIHNoaXBwZWQgYWJyb2FkIG9yIG9ibGl0ZXJh
dGVkIGJ5IHRlY2hub2xvZ3kuPC9wPjxwPiYjODIyMDtVc3VhbGx5IHBlb3BsZSBoYXZlIG1lbiBp
biBtaW5kIHdoZW4gdGhleSBhcmUgdGFsa2luZyBhYm91dCB0aGUgZGVjbGluZSBpbiBtYW51ZmFj
dHVyaW5nIGFuZCBhdXRvbWF0aW9uLCBidXQgdGhhdCBoYXBwZW5zIGF0IHRoZSBzZWNyZXRhcmlh
bCBsZXZlbCB0b28sIGFzIGNvbXB1dGVycyByZXBsYWNlIGxvd2VyLWxldmVsIHN0YWZmLCYjODIy
MTsgTW9mZml0dCBzYWlkLjwvcD48cD5CdXQgd29tZW4tZG9taW5hdGVkIGZpZWxkcyBmb3IgbG93
LXNraWxsIHdvcmtlcnMgYWxzbyBhcmUgaW4gYSBydXQuIFdhZ2VzIGJhcmVseSBidWRnZWQgZm9y
IHdvbWVuIHdpdGggYSBoaWdoIHNjaG9vbCBkZWdyZWUgb3IgbGVzcyBvdmVyIHRoZSBsYXN0IGRl
Y2FkZSwgd2hpbGUgY29sbGVnZS1lZHVjYXRlZCB3b21lbiBjb250aW51ZWQgdG8gZ2V0IGRlY2Vu
dCByYWlzZXMuPC9wPjxwPlRvbyB0aXJlZCB0byBmaWdodDwvcD48cD5Mb3JpZSBKYW1lcyBlbmRl
ZCBoZXIgMzkteWVhciBjYXJlZXIgYmVjYXVzZSBzaGUgd2FzIHRvbyB0aXJlZCB0byBrZWVwIGZp
Z2h0aW5nIGZvciByZWNvZ25pdGlvbi48L3A+PHA+V2hlbiBKYW1lcyBzdGFydGVkIHdvcmtpbmcg
Zm9yIExvcyBBbmdlbGVzIENvdW50eSBpbiAxOTkwLCBzaGUgb3BlcmF0ZWQgYSBjYWxjdWxhdGlu
ZyBtYWNoaW5lIHRoZSBzaXplIG9mIGEgY2FzaCByZWdpc3RlciwgdGFsbHlpbmcgdXAgYnVzaW5l
c3MgdGF4ZXMgZm9yIHRoZSBjb3VudHkgYXNzZXNzb3ImIzgyMTc7cyBvZmZpY2UgZG93bnRvd24u
PC9wPjxwPkl0IHdhcyAxMCB5ZWFycyBiZWZvcmUgc2hlIHdhcyBvZmZlcmVkIGEgcG9zaXRpb24g
aW4gaHVtYW4gcmVzb3VyY2VzLCBhbmQgc3VkZGVubHkgc2hlIGx1bmdlZCBmb3J3YXJkIG9uIGEg
ZmFzdCB0cmFjay4gU2hlIGdvdCBhIGJhY2hlbG9yJiM4MjE3O3MgZGVncmVlIGluIGxhYm9yIHN0
dWRpZXMgYW5kIHJlY2VpdmVkIGZvdXIgcHJvbW90aW9ucyBpbiBxdWljayBzdWNjZXNzaW9uLjwv
cD48cD5CdXQgaGVyIGNhcmVlciBoaXQgYSBzZXJpZXMgb2Ygcm9hZGJsb2NrcyB0aGF0IGhhdmUg
cGlja2VkIG9mZiBjb3VudGxlc3Mgd29tZW4gb24gdGhlaXIgd2F5IHVwIHRoZSBsYWRkZXI6IGEg
bWFuYWdlciB3aG8gY2hhbXBpb25lZCBoZXIgcXVpdCBhbmQgbGVmdCBoZXIgcnVkZGVybGVzczsg
c2hlIHdhcyBwYXNzZWQgb3ZlciBmb3IgcHJvbW90aW9ucyBhbmQgd2FzLCBzaGUgZmVsdCwgdW5m
YWlybHkgcGVuYWxpemVkIGluIHBlcmZvcm1hbmNlIGV2YWx1YXRpb25zLjwvcD48cD5BIGJsYWNr
IHdvbWFuLCBKYW1lcyBkZXRlY3RlZCBhIHdoaWZmIG9mIHByZWp1ZGljZS4gU2hlIGNvbXBsYWlu
ZWQgb25jZSB0byBoZXIgYm9zcyBidXQgZHJvcHBlZCB0aGUgbWF0dGVyIGJlZm9yZSBhbnlvbmUg
Y2FycmllZCBvdXQgYSBmb3JtYWwgaW52ZXN0aWdhdGlvbi4gJiM4MjIwO0kgZGlkbiYjODIxNzt0
IHdhbnQgdG8gZ2V0IGJsYWNrYmFsbGVkLCYjODIyMTsgSmFtZXMgc2FpZC48L3A+PHA+U28gbGFz
dCB5ZWFyLCBKYW1lcywgNTgsIHRvb2sgaGVyIHBlbnNpb24gYW5kIHN0YXJ0ZWQgbG9va2luZyBm
b3IgYSBuZXcgZ2lnLiBTaGUmIzgyMTc7cyBzdWJtaXR0ZWQgNTAgYXBwbGljYXRpb25zIGluIDEy
IG1vbnRocyBhbmQgaGFzbiYjODIxNzt0IGxhbmRlZCBhbnl0aGluZyB5ZXQuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJIGFtIG5vdCByZWFkeSB0byBnaXZlIHVwIHdvcmtpbmcsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.