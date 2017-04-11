Why employers are reaching out to the next generation of workers: Gen Z

PHA+Q0hJQ0FHTzogTWFueSB0ZWVucyBzcGVuZCB0aGVpciBzdW1tZXJzIGxpZmVndWFyZGluZyBv
ciBpY2UtY3JlYW0gc2Nvb3BpbmcuIE5vdCBFdm9uIExvcGV6LjwvcD48cD5Mb3BleiwgYXQgMTYs
IHNwZW50IHRoZSBzdW1tZXIgYmV0d2VlbiBoZXIgc29waG9tb3JlIGFuZCBqdW5pb3IgeWVhcnMg
b2YgaGlnaCBzY2hvb2wgaW50ZXJuaW5nIGF0IEFiYm90dCBMYWJvcmF0b3JpZXMuIEF0IGdyYWR1
YXRpb24gZnJvbSB0aGUgZWlnaHQtd2VlayBwcm9ncmFtIGxhc3QgQXVndXN0LCBzaGUgZGVsaXZl
cmVkIGEgUG93ZXJQb2ludCBwcmVzZW50YXRpb24gZGV0YWlsaW5nLCBhbW9uZyBvdGhlciB0aGlu
Z3MsIGNvcnBvcmF0ZSBzYWZldHkgaW5pdGlhdGl2ZXMgYXQgdGhlIGhlYWx0aCBjYXJlIGNvbXBh
bnkgaGVhZHF1YXJ0ZXJlZCBvdXRzaWRlIENoaWNhZ28uPC9wPjxwPlNvdW5kIGxpa2UgYSBzbm9v
emU/IFRvIHRoZSBjb250cmFyeSwgTG9wZXogc2FpZCB0aGUgZXhwZXJpZW5jZSByZWluZm9yY2Vk
IGhlciBpbnRlcmVzdCBpbiBhcmNoaXRlY3R1cmFsIGVuZ2luZWVyaW5nLjwvcD48cD5Bc2tlZCB0
byBuYW1lIHRoZSBoaWdobGlnaHRzIG9mIHRoZSBwcm9ncmFtLCB0aGUgdGVlbiBkZXNjcmliZWQg
YSB2aXNpdCB0byBBYmJvdHQmIzgyMTc7cyBudXRyaXRpb24gZmFjaWxpdHkgaW4gT2hpbyB3aGVy
ZSBlbXBsb3llZXMgZXhwbGFpbmVkIGhvdyB0aGV5IGNyZWF0ZWQgZm9ybXVsYSB0byBzYXZlIGlu
ZmFudHMmIzgyMTc7IGxpdmVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQganVzdCBzaG93cyB0aGF0IHRoZWly
IGdvYWwgaXMgdG8gaGVscCBhcyBtYW55IHBlb3BsZSBhcyB0aGV5IGNhbiBpbiBhbnkgd2F5IHBv
c3NpYmxlLCYjODIyMTsgTG9wZXogc2FpZCBvZiB0aGUgY29tcGFueSwgJiM4MjIwO2FuZCB0aGF0
JiM4MjE3O3MgYSBwbGFjZSB0aGF0IEkgd291bGQgbGlrZSB0byB3b3JrIGluLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+QW4gaW50ZXJlc3QgaW4gam9icyB3aXRoIGEgZ3JlYXRlciBzb2NpYWwgcHVycG9zZSBpcyBh
IGhhbGxtYXJrIG9mIHRoZSBtaWxsZW5uaWFsIGdlbmVyYXRpb24uIEJ1dCBMb3BleiBpcyBhIG1l
bWJlciBvZiBHZW5lcmF0aW9uIFosIHRoZSBwb3N0LW1pbGxlbm5pYWwgZ3JvdXAgdGhhdCBpcyBq
dXN0IHN0YXJ0aW5nIHRvIGdyYWR1YXRlIGZyb20gaGlnaCBzY2hvb2wgYW5kIGNvbGxlZ2UgYW5k
IGNhdGNoIHRoZSBpbnRlcmVzdCBvZiBlbXBsb3llcnMuPC9wPjxwPkdlbiBaIGlzIGNvbXBvc2Vk
IG9mIHRoZSBraWRzIHdobyB3ZXJlIGJvcm4sIHJvdWdobHksIGJldHdlZW4gMTk5NSBhbmQgMjAx
MCBhbmQgY2FtZSBvZiBhZ2UgZHVyaW5nIHRoZSBHcmVhdCBSZWNlc3Npb24uPC9wPjxwPlRob3Vn
aCBpdCYjODIxNztzIHRvbyBzb29uIHRvIHNheSBob3cgR2VuIFogbWlnaHQgc2hhcGUgdGhlIHdv
cmtwbGFjZSwgZWFybHkgc3VydmV5cyBwYWludCBhIHBvcnRyYWl0IGRpc3RpbmN0IGZyb20gdGhl
IHdpZGUtZXllZCwgc2VsZi1pbnZvbHZlZCBpbWFnZSBvZiB0aGVpciBtaWxsZW5uaWFsIHByZWRl
Y2Vzc29ycy4gR2VuIFplcnMsIGFuIGVtZXJnaW5nIHRyb3ZlIG9mIHJlc2VhcmNoIHN1Z2dlc3Rz
LCBhcmUgZW50cmVwcmVuZXVyaWFsIHlldCBwcmFnbWF0aWMsIGhhcmR3b3JraW5nIHlldCBlYXNp
bHkgZGlzdHJhY3RlZCwgd2l0aCBhIHN0cmVhayBvZiByZWFsaXNtIHJ1bm5pbmcgdGhyb3VnaCB0
aGVpciBkZXNpcmUgdG8gbWFrZSBhIHNvY2lhbCBpbXBhY3QuPC9wPjxwPlNvbWUgZW1wbG95ZXJz
IGFyZSB0cnlpbmcgdG8gYXBwZWFsIHRvIEdlbiBaIGVhcmx5LCB3aXRoIHZlcnNpb25zIG9mIGlu
dGVybnNoaXBzIG5vcm1hbGx5IHJlc2VydmVkIGZvciBjb2xsZWdlIHN0dWRlbnRzIG5vdyBiZWlu
ZyBleHRlbmRlZCB0byBoaWdoIHNjaG9vbGVycyB0byBjcmVhdGUgYSBwaXBlbGluZSBvZiB0YWxl
bnQuPC9wPjxwPkF0IEFiYm90dCwgd2hpY2ggc3RhcnRlZCBpdHMgaGlnaCBzY2hvb2wgaW50ZXJu
c2hpcCBmaXZlIHllYXJzIGFnbywgc3RhcnRpbmcgeW91bmdlciBhbHNvIGlzIG1lYW50IHRvIGFk
ZHJlc3MgdGhlIHNob3J0ZmFsbCBvZiB3b21lbiBhbmQgbWlub3JpdGllcyBpbiB0aGUgU1RFTSAm
IzgyMTI7IHNjaWVuY2UsIHRlY2hub2xvZ3ksIGVuZ2luZWVyaW5nIGFuZCBtYXRoICYjODIxMjsg
d29ya2ZvcmNlLCB3aGljaCBpcyBpbXBvcnRhbnQgYXMgaXQgc2VydmVzIGFuIGluY3JlYXNpbmds
eSBkaXZlcnNlIGN1c3RvbWVyIGJhc2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGF0IHdlIHdhbnQgdG8gZG8g
aXMgaW5jcmVhc2UgdGhlIHBvc3NpYmlsaXR5IHRoYXQgdGhleSB3aWxsIGVudGVyIFNURU0sIGJl
IHN1Y2Nlc3NmdWwgYXQgaXQgYW5kIGJlIGFibGUgdG8gZ28gb24gYW5kIGhhdmUgbWVhbmluZ2Z1
bCBjYXJlZXJzIGluIHRoZXNlIGFyZWFzLCYjODIyMTsgc2FpZCBDb3JsaXMgTXVycmF5LCBBYmJv
dHQmIzgyMTc7cyB0b3AgZW5naW5lZXIgYW5kIGxlYWRlciBvZiB0aGUgaGlnaCBzY2hvb2wgaW50
ZXJuc2hpcCBwcm9ncmFtLiAmIzgyMjA7VGhlIHlvdW5nZXIgd2UgcmVhY2ggdGhlbSwgdGhlIGhp
Z2hlciB3ZSBpbmNyZWFzZSB0aGF0IHByb2JhYmlsaXR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UG93ZXJmdWwg
Y2FyZWVyczwvcD48cD5XaXRoIHRoZSByaXNlIG9mIGVhcmx5IHByb2Zlc3Npb25hbCBleHBvc3Vy
ZSwgbWVtYmVycyBvZiBHZW4gWiBhcmUgcG9zaXRpb25lZCBmb3IgcG93ZXJmdWwgY2FyZWVycywg
c2FpZCBKZWFubmUgTWVpc3RlciwgcGFydG5lciBhdCBGdXR1cmUgV29ya3BsYWNlLCBhIGh1bWFu
IHJlc291cmNlcyByZXNlYXJjaCBmaXJtIGluIE5ldyBZb3JrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhleSBh
cmUgZGVmaW5pdGVseSBtb3JlIHNlcmlvdXMgYW5kIG1hdHVyZSBlbnRlcmluZyB0aGUgd29ya2Zv
cmNlJiM4MjIxOyB0aGFuIG1pbGxlbm5pYWxzLCBzaGUgc2FpZC48L3A+PHA+QXNzaWduaW5nIHN3
ZWVwaW5nIGdlbmVyYWxpemF0aW9ucyB0byBhIGdlbmVyYXRpb24gb2YgNjAgbWlsbGlvbiBwZW9w
bGUgaXMsIGF0IGJlc3QsIGFuIGluZXhhY3QgZXhlcmNpc2UsIGJ1dCB0aGF0IGRvZXNuJiM4MjE3
O3Qgc3RvcCBhIHN0ZWFkeSBkcmlwIG9mIHJlc2VhcmNoIGZyb20gb2ZmZXJpbmcgdmFyaWVkIHRh
a2VzIG9uIEdlbiBaLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhleSBhcmUgcmFkaWNhbGx5IGRpZmZlcmVudCBm
cm9tIG1pbGxlbm5pYWxzLCYjODIyMTsgc2FpZCBEYXZpZCBTdGlsbG1hbiwgY28tYXV0aG9yLCB3
aXRoIGhpcyAxNy15ZWFyLW9sZCBzb24gSm9uYWgsIG9mIHRoZSBib29rIDxlbT5HZW4gWiBAIFdv
cmssPC9lbT4gcmVsZWFzZWQgaW4gTWFyY2guPC9wPjxwPklmIGV2ZXJ5b25lLWdldHMtYS10cm9w
aHkgbWlsbGVubmlhbHMsIHJlYXJlZCBieSBiYWJ5IGJvb21lcnMgZHVyaW5nIGZsdXNoIHRpbWVz
LCBwcmlvcml0aXplZCBwYXNzaW9uIGFuZCB0ZWFtd29yaywgdGhlbiBHZW4gWiwgcmFpc2VkIGJ5
IGluZGVwZW5kZW50IEdlbmVyYXRpb24gWGVycyBkdXJpbmcgdGltZXMgb2YgZmluYW5jaWFsIGRp
c3RyZXNzLCBsZWFybmVkIHRoYXQgeW91IGhhdmUgdG8gZmlnaHQgaGFyZCB0byB3aW4sIFN0aWxs
bWFuIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBoYXZlIGEgZ2VuZXJhdGlvbiBlbnRlcmluZyB0aGUg
d29ya2ZvcmNlIHRoYXQgaXMgZXh0cmVtZWx5IGNvbXBldGl0aXZlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48
L3A+PHA+T2xkLXNjaG9vbCB0cmFpdHM8L3A+PHA+U29tZSBHZW4gWiB0cmFpdHMgc2VlbSBvbGQt
c2Nob29sLjwvcD48cD5UaHJlZS1xdWFydGVycyBvZiBHZW4gWmVycyBzYXkgdGhleSBhcmUgd2ls
bGluZyB0byBzdGFydCBhdCB0aGUgYm90dG9tIGFuZCB3b3JrIHRoZWlyIHdheSB0byB0aGUgdG9w
LCBpbXBseWluZyBhIHJlc3BlY3QgZm9yIHBheWluZyBkdWVzLCBTdGlsbG1hbiYjODIxNztzIHJl
c2VhcmNoIGZvdW5kLiBNb3JlIHRoYW4gNjAgcGVyY2VudCBzYWlkIHRoZXkgYXJlIHdpbGxpbmcg
dG8gc3RheSBhdCBhIGNvbXBhbnkgZm9yIDEwIHllYXJzLCBzdWdnZXN0aW5nIGEgcmV0dXJuIHRv
IGVtcGxveWVyIGxveWFsdHkgYWZ0ZXIgdGhlIGpvYi1ob3BwaW5nIHRlbmRlbmNpZXMgb2YgbWls
bGVubmlhbHMuIE9ubHkgOCBwZXJjZW50IHNhaWQgdGhleSB3YW50IGFuIG9wZW4tb2ZmaWNlIGNv
bmNlcHQsIGRlc3BpdGUgd29ya3NwYWNlIGRlc2lnbiB0cmVuZHMgdGhhdCBoYXZlIGJlZW4ga25v
Y2tpbmcgZG93biB3YWxscyB0byBlbXBoYXNpemUgY29sbGFib3JhdGlvbi48L3A+PHA+QnV0IG90
aGVyIHRyYWl0cyBhcmUgbGVzcyB0cmFkaXRpb25hbC4gRm9yIGV4YW1wbGUsIG1vcmUgdGhhbiBo
YWxmIG9mIEdlbiBaZXJzIHdhbnQgdG8gd3JpdGUgdGhlaXIgb3duIGpvYiBkZXNjcmlwdGlvbiwg
cmVmbGVjdGluZyBhIGRlc2lyZSBmb3IgYSBoeXBlcmN1c3RvbWl6ZWQgY2FyZWVyIGV4cGVyaWVu
Y2UgdGhhdCBjb3VsZCBiZSBkcml2ZW4gYnkgdGhlIHBlcnNvbmFsIGJyYW5kaW5nIHRoYXQgc29j
aWFsIG1lZGlhIGhhcyBwdXNoZWQgc2luY2UgdGhleSB3ZXJlIGtpZHMsIFN0aWxsbWFuIHNhaWQu
PC9wPjxwPlRoYXQgcHJlZmVyZW5jZSBjb3VsZCBkcmF3IHRoZW0gdG8gc21hbGwgYW5kIG1lZGl1
bS1zaXplZCBidXNpbmVzc2VzLCB3aGVyZSBlbXBsb3llZXMgY2FuIG1vcmUgZWFzaWx5IHdlYXIg
bXVsdGlwbGUgaGF0cyB0aGFuIGF0IGxhcmdlIGNvbXBhbmllcywgaGUgc2FpZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.