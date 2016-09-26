Widely watched investor singles out Signet Jewelers as a creditor for thousands of high-risk loans

PHA+TkVXIFlPUks6IFRoZXkgc2VsbCBkaWFtb25kIHJpbmdzIGluIG1hbGxzIGFuZCB1c2VkIGNh
cnMgYXQgZGVhbGVyc2hpcHMsIG1ha2Ugd3JlbmNoIHNldHMgZm9yIG1lY2hhbmljcyBhbmQgZ2lh
bnQgY29tYmluZXMgZm9yIGZhcm1lcnMuPC9wPjxwPk5vdCBvbmUgaGFzICYjODIyMDtiYW5rJiM4
MjIxOyBpbiBpdHMgbmFtZSwgYnV0IHRoZXkgYXJlIGFsbCBiaWcgbGVuZGVycywgYW5kIGdldHRp
bmcgYmlnZ2VyIGJ5IHRoZSBkYXkuPC9wPjxwPklmIHlvdSYjODIxNztyZSB3b25kZXJpbmcgaG93
IGNvbXBhbmllcyBjYW4gZ2V0IHBlb3BsZSB0byBidXkgdGhpbmdzIHdoZW4gd2FnZXMgaGF2ZSBi
ZWVuIGJhcmVseSByaXNpbmcsIGNoZWNrIG91dCB0aGUgZmluYW5jaWFsIHN0YXRlbWVudHMgb2Yg
c29tZSBvZiB0aGUgbmF0aW9uJiM4MjE3O3MgcmV0YWlsZXJzIGFuZCBtYW51ZmFjdHVyZXJzLiBN
b25leSBsZW50IG91dCBhdCBTaWduZXQgSmV3ZWxlcnMsIENhck1heCBhbmQgdG9vbG1ha2VyIFNu
YXAtb24gaGFzIGp1bXBlZCBtb3JlIHRoYW4gNTAgcGVyY2VudCBpbiBmb3VyIHllYXJzIGF0IGVh
Y2ggb2YgdGhlc2UgY29tcGFuaWVzLCAyLjUgdGltZXMgdGhlIGdyb3d0aCBvZiBsb2FucyBhdCBi
YW5rcy4gRmluYW5jaW5nIGF0IERlZXJlICZhbXA7IENvLiwgd2hpY2ggbGVhc2VzIG11Y2ggb2Yg
aXRzIGZhcm0gYW5kIGNvbnN0cnVjdGlvbiBlcXVpcG1lbnQsIGhhcyByaXNlbiAyNyBwZXJjZW50
LjwvcD48cD5Db21wYW5pZXMgc2VlIHRoZSBsb2FucyBhcyBhIHVzZWZ1bCwgc2FmZSB3YXkgdG8g
ZHJ1bSB1cCBidXNpbmVzcy4gQ3VzdG9tZXJzIHNlZW0gdG8gbG92ZSB0aGVtLCB0b28uPC9wPjxw
PldoYXQmIzgyMTc7cyBub3QgdG8gbGlrZT88L3A+PHA+SWYgeW91IGxpc3RlbiB0byBzaG9ydCBz
ZWxsZXJzLCBwbGVudHkuIFNob3J0IHNlbGxlcnMgYXJlIGludmVzdG9ycyB3aG8gcGxhY2UgYmV0
cyB0aGF0IHBheSBvZmYgd2hlbiBzdG9ja3MgZHJvcCwgYW5kIHRoZXkgc2F5IHRoYXQgaXMgZ29p
bmcgdG8gaGFwcGVuIHdpdGggc3RvY2tzIG9mIHNvbWUgb2YgdGhlc2Ugbm9udHJhZGl0aW9uYWwg
bGVuZGVycy4gVGhleSBzYXkgY29tcGFuaWVzIGhhdmUgZ290dGVuIHNsb3BweSBpbiBwaWNraW5n
IHdob20gdG8gbGVuZCB0byBhZnRlciBzZXZlbiB5ZWFycyBvZiBzdXBlciBsb3cgaW50ZXJlc3Qg
cmF0ZXMgYW5kIGVhc3ktbW9uZXkgbW9uZXRhcnkgcG9saWN5LCBhbmQgZGVmYXVsdHMgYXJlIGNv
bWluZy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBsb25nZXIgdGhlIGVudmlyb25tZW50IGxhc3RzLCB0aGUg
bW9yZSByaXNrIGluIHRoZSBzeXN0ZW0gYnVpbGRzLCYjODIyMTsgc2F5cyBCcmFkIExhbWVuc2Rv
cmYsIGNvLW1hbmFnZXIgb2YgdGhlIEFkdmlzb3JTaGFyZXMgUmFuZ2VyIEVxdWl0eSBCZWFyIGZ1
bmQsIHdoaWNoIGhhcyBiZXQgYWdhaW5zdCBTaWduZXQgYW5kIFNuYXAtb24uICYjODIyMDtUaGUg
bG9zc2VzIGFyZSBub3QgZ29pbmcgdG8gYmUgYXQgdGhlIGJhbmtzLCBpdCYjODIxNztzIGdvaW5n
IHRvIGJlIHNoYXJlaG9sZGVycyBvZiB0aGVzZSBjb21wYW5pZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUg
bG9hbnMgdW5kZXIgYXR0YWNrIGFyZSBhIHRpbnkgZnJhY3Rpb24gb2YgdGhlIHRvdGFsIGluIHRo
ZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBidXQgdGhlIGlzc3VlcyB0aGVzZSBzaG9ydCBzZWxsZXJzIHJhaXNl
IGFib3V0IHRoZSByb2xlIG9mIGRlYnQgaW4gYm9vc3Rpbmcgc2FsZXMgaGFzIGltcGxpY2F0aW9u
cyBmb3IgdGhlIGJyb2FkZXIgZWNvbm9teS4gPC9wPjxwPkEgRmVkZXJhbCBSZXNlcnZlIHJlcG9y
dCBwdWJsaXNoZWQgZWFybGllciB0aGlzIG1vbnRoIHNob3dlZCB0aGF0IFUuUy4gY29tcGFuaWVz
LCBnb3Zlcm5tZW50cyBhbmQgaG91c2Vob2xkcyBoYXZlICQxMyB0cmlsbGlvbiBtb3JlIGRlYnQg
dGhhbiB0aGV5IGRpZCBiZWZvcmUgdGhlIDIwMDggZmluYW5jaWFsIGNyaXNpcywgYSAzOSBwZXJj
ZW50IGluY3JlYXNlLiBBc3N1bWluZyBzb21lIG9mIHRoZSBtb25leSBoYXMgaGVscGVkIGZ1ZWwg
c3BlbmRpbmcgYW5kIHRoZSBlY29ub215IHJlY292ZXIsIGhvdyBtdWNoIGxvbmdlciBjYW4gdGhl
IGJvb3N0IGJlIGV4cGVjdGVkIHRvIGxhc3Q/PC9wPjxwPkludmVzdG9ycyBpbiBzb21lIG9mIHRo
ZSBjb21wYW5pZXMgdW5kZXIgZmlyZSBhcmUgc3RhcnRpbmcgdG8gd29ycnkuIFN0b2NrIGluIFNp
Z25ldCwgZm9yIGluc3RhbmNlLCBoYXMgcGx1bmdlZCAzOCBwZXJjZW50IHNpbmNlIHRoZSBzdGFy
dCBvZiB0aGUgeWVhci48L3A+PHA+VGhlIEFrcm9uLWhlYWRxdWFydGVyZWQgcmV0YWlsZXIsIHdo
aWNoIG93bnMgWmFsZXMgYW5kIG90aGVyIGpld2VscnkgY2hhaW5zLCBoYXMgYmVlbiB0YXJnZXRl
ZCBieSBNYXJjIENvaG9kZXMsIGEgZmFtZWQgc2hvcnQgc2VsbGVyIGZvciB0aHJlZSBkZWNhZGVz
LiBFYXJsaWVyIHRoaXMgeWVhciwgaGUgdHVybmVkIHRvIGEgdGVjaG5pcXVlIGhlIHVzZWQgeWVh
cnMgYWdvIHRvIGFudGljaXBhdGUgdHJvdWJsZSBhdCBtb3J0Z2FnZSBsZW5kZXIgTm92YVN0YXIg
RmluYW5jaWFsLCB3aGljaCBldmVudHVhbGx5IGZhaWxlZDogc2lmdCB0aHJvdWdoIHBlcnNvbmFs
IGJhbmtydXB0Y3kgZmlsaW5ncyB0byBzZWUgaWYgYSBjb21wYW55IHNob3dzIHVwIGFzIGNyZWRp
dG9yLjwvcD48cD5Db2hvZGVzIHNheXMgMywyNzQgcGVvcGxlIGFjcm9zcyB0aGUgY291bnRyeSB3
aG8gd2VudCBidXN0IGluIHRoZSBmaXJzdCB0aHJlZSBtb250aHMgdGhpcyB5ZWFyIHNhaWQgdGhl
eSBvd2VkIG1vbmV5IHRvIFNpZ25ldCwgdXAgNzIgcGVyY2VudCBmcm9tIGEgeWVhciBlYXJsaWVy
LjwvcD48cD5JbiBhbiBlbWFpbGVkIHJlc3BvbnNlLCBTaWduZXQgc2F5cyB0aGF0IGl0cyBhcHBl
YXJhbmNlIGluIGJhbmtydXB0Y3kgZmlsaW5ncyBoYXMgaGVsZCBzdGVhZHkgY29tcGFyZWQgdG8g
dG90YWwgZmlsaW5ncy4gSXQgYWxzbyBzYXlzIGl0cyBsb2FuIHBvcnRmb2xpbywgd2hpY2ggaXMg
dXAgNjAgcGVyY2VudCBpbiBmb3VyIHllYXJzLCBmb2xsb3dzICYjODIyMDtzdHJpY3QgcmlzayB0
b2xlcmFuY2UmIzgyMjE7IHN0YW5kYXJkcy4gJiM4MjIwO1N1Z2dlc3Rpb25zIHRoYXQgU2lnbmV0
JiM4MjE3O3Mgc2FsZXMgYXJlIGRyaXZlbiBieSBsb29zZW5pbmcgc3RhbmRhcmRzIGFyZSBzaW1w
bHkgd3JvbmcsJiM4MjIxOyBpdCBzYXlzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.