All CATEGORIES
☰ Menu

Widely watched investor singles out Signet Jewelers as a creditor for thousands of high-risk loans

By Bernard Condon
Associated Press

Published: September 26, 2016 - 12:45 PM | Updated: September 27, 2016 - 12:33 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this March 23, 2015, file photo, John Deere lawn tractors are on display at a Home Depot in Robinson Township, Pa. Financing at Deere & Co., which leases much of its farm and construction equipment, has risen in recent years. (AP Photo/Gene J. Puskar, File)


MORE IN BUSINESS

lend27cut_01 Gene J. Puskar - AP
Widely watched investor singles out Signet Jewelers as a creditor for thousands of high-risk loans

NEW YORK: They sell diamond rings in malls and used cars at dealerships, make wrench sets for mechanics and giant combines for farmers.

Business news briefs — Sept. 28 - 5:45 PM
Yahoo_Breach68f07
Password breach could have ripple effects well beyond Yahoo
Business news briefs — Sept. 27
homes27cut
Sales of new homes tumbled 7.6 percent in August
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next