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Widely watched investor singles out Signet Jewelers as a creditor for thousands of high-risk loans

By Bernard Condon
Associated Press

Published: September 26, 2016 - 12:45 PM | Updated: September 27, 2016 - 12:33 PM
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FILE - In this March 23, 2015, file photo, John Deere lawn tractors are on display at a Home Depot in Robinson Township, Pa. Financing at Deere & Co., which leases much of its farm and construction equipment, has risen in recent years. (AP Photo/Gene J. Puskar, File)


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