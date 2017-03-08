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WikiLeaks fallout: Should you worry about alleged CIA hacks?

By Mae Anderson, Barbara Ortutay and Tali Arbel
Associated Press

Published: March 8, 2017 - 08:15 PM
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This Feb. 19, 2014 photo, shows WhatsApp and Facebook app icons on a smartphone in New York. So, you use messaging apps like WhatsApp or Signal or have smart TVs and PCs. Should you worry that the CIA is listening to your conversations? The short answer is no. The long answer is maybe, but its unlikely. Revelations by WikiLeaks describing secret CIA hacking tools the government uses to break into computers, mobile phones and even smart TVs, if true, could certainly have real-life implications for anyone who uses internet-connected technology. (AP Photo/Patrick Sison)


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