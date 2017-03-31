All CATEGORIES
☰ Menu

Windows update will bring 3-D, game tools and doodling

By Anick Jesdanun
Associated Press

Published: March 31, 2017 - 06:03 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Oct. 26, 2016 photo, Terry Myerson, Microsoft's executive vice president of the Windows and Devices Group, discusses a Windows 10 update at a Microsoft media event in New York. The major update to Microsofts Windows 10 system will start reaching consumers and businesses on April 11. New features in the Creators Update include 3-D drawing tools, game-broadcasting capabilities and the ability to annotate maps and photos. Microsoft also is changing its update procedures to make them less disruptive. (AP Photo/Richard Drew)


MORE IN BUSINESS

summa01web Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Summa officials work to find new training programs for displaced ER resident doctors

Summa Health System is committed to finding new programs for its 21 emergency medicine resident doctors, who will not be able to train at Akron City Hospital after July 1.

church01_1
Downtown Akron church building sold after seven years on market; Burning Bush congregation will relocate to High Street property
acura01cut_1
Acura unveils a powerful, made-in-Ohio reboot
spend01cut_2
U.S. consumer spending up tiny 0.1 percent in February
FirstEnergy, Akron Children’s Hospital urge others to donate after giving $200,000 to new Akron development fund
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

Prev Next