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Executive office

Women CEOs earn big pay, but few of them have the top job

By Joseph Pisani
Associated Press

Published: May 24, 2017 - 06:38 PM
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This photo combination of images shows the 10 highest paid women CEOs in 2016, according to a study carried out by executive compensation data firm Equilar and The Associated Press. Top row, from left: IBM CEO Virginia Rometty; Yahoo CEO Marissa Mayer; PepsiCo CEO Indra Nooyi; General Motors CEO Mary Barra, and General Dynamics CEO Phebe Novakovic. Bottom row, from left: Lockheed Martin CEO Marillyn Hewson; Mondelez International CEO Irene Rosenfeld; Duke Energy CEO Lynn Good; Mylan CEO Heather Bresch; and Reynolds American CEO Susan Cameron. (AP Photo)


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