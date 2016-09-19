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Women’s Network to host open house at new digs in downtown Akron; talk by County Executive Shapiro will be part of evening’s events

Beacon Journal staff report

Published: September 19, 2016 - 06:00 PM

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