Women’s Network to host open house at new digs in downtown Akron; talk by County Executive Shapiro will be part of evening’s events

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V29tZW4mIzgyMTc7cyBOZXR3b3JrLCB0aGUgbG9jYWwgbm9ucHJvZml0IG9mZmVyaW5nIGxl
YWRlcnNoaXAgdHJhaW5pbmcsIG1lbnRvcmluZyBhbmQgb3RoZXIgc2VydmljZXMsIHdpbGwgaG9z
dCBhbiBvcGVuIGhvdXNlIE1vbmRheSBhdCBpdHMgbmV3IGRpZ3MgaW4gdGhlIEFrcm9uIEdsb2Jh
bCBCdXNpbmVzcyBBY2NlbGVyYXRvciBvZmYgU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQgaW4gZG93bnRvd24g
QWtyb24uPC9wPjxwPlRoZSBvcGVuIGhvdXNlLCB3aGljaCB3aWxsIGJlZ2luIGF0IDQ6MzAgcC5t
Liwgd2lsbCBjb2luY2lkZSB3aXRoIHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24mIzgyMTc7cyBhbm51YWwgbWVl
dGluZywgZmVhdHVyaW5nIGEgdGFsayBieSBTdW1taXQgQ291bnR5IEV4ZWN1dGl2ZSBJbGVuZSBT
aGFwaXJvLiA8L3A+PHA+VGhlIGV2ZW50cyBhcmUgb3BlbiB0byB0aGUgcHVibGljLjwvcD48cD5U
aGUgYW5udWFsIG1lZXRpbmcgd2lsbCBiZWdpbiBhdCA2IHAubS4sIGZvbGxvd2VkIGJ5IFNoYXBp
cm8mIzgyMTc7cyB0YWxrIGF0IDY6NDUgcC5tLjwvcD48cD5TaGFwaXJvLCBhbiBBa3JvbiByZXNp
ZGVudCwgd2FzIGFwcG9pbnRlZCB0byB0aGUgY291bnR5IHBvc2l0aW9uIGFmdGVyIENvdW50eSBF
eGVjdXRpdmUgUnVzcyBQcnkgZGllZCBmb2xsb3dpbmcgY29tcGxpY2F0aW9ucyBmcm9tIGNvbG9u
IGNhbmNlci4gPC9wPjxwPlNoZSBwcmV2aW91c2x5IHNlcnZlZCBhcyBwcmVzaWRlbnQgb2YgdGhl
IENvdW50eSBDb3VuY2lsLjwvcD48cD5TaGFwaXJvLCBhIERlbW9jcmF0IGFuZCB0aGUgZmlyc3Qg
d29tYW4gdG8gc2VydmUgYXMgY291bnR5IGV4ZWN1dGl2ZSwgd2lsbCBmYWNlIFJlcHVibGljYW4g
QmlsbCBSb2VtZXIgb2YgIFJpY2hmaWVsZCBpbiB0aGUgZ2VuZXJhbCBlbGVjdGlvbi48L3A+PHA+
V29tZW4mIzgyMTc7cyBOZXR3b3JrLCBmb3VuZGVkIGluIDE5NzggYXMgYSBncmFzcy1yb290cyBv
cmdhbml6YXRpb24sIGVhcmxpZXIgdGhpcyB5ZWFyIHJlY2VpdmVkIGEgJDE5NCw4MDcgZ3JhbnQg
ZnJvbSB0aGUgSm9obiBTLiBhbmQgSmFtZXMgTC4gS25pZ2h0IEZvdW5kYXRpb24sIHdoaWNoIHRo
ZSBvcmdhbml6YXRpb24gaGFzIHNhaWQgaXQgd291bGQgdXNlIHRvIGhpcmUgYSBmdWxsLXRpbWUg
YWRtaW5pc3RyYXRvciBhbmQgcHJvZ3JhbSBtYW5hZ2VyLiA8L3A+PHA+VGhlIG1vbmV5IGFsc28g
d2lsbCBiZSB1c2VkIHRvIGNyZWF0ZSBuZXcgbWFya2V0aW5nIHBsYW5zIGFuZCByZXZlbnVlIHN0
cmVhbXMuPC9wPjxwPlRoZSBHbG9iYWwgQnVzaW5lc3MgQWNjZWxlcmF0b3IgJiM4MjEyOyB0aGUg
Y2l0eSYjODIxNztzIGJ1c2luZXNzIGluY3ViYXRvciAmIzgyMTI7IGlzIGF0IDUyNiBTLiBNYWlu
IFN0cmVldC4gPC9wPjxwPlRoZSBidWlsZGluZyBmcm9udHMgRmFsb3IgU3RyZWV0LCB3aGljaCBy
dW5zIG9mZiBTb3V0aCBNYWluIGluIHRoZSBmb3JtZXIgQi5GLiBHb29kcmljaCBmYWN0b3J5IGNv
bXBsZXguPC9wPjxwPlRoZSAyMDE2IE1lbWJlciBvZiB0aGUgWWVhciB3aWxsIGJlIHJldmVhbGVk
IGR1cmluZyB0aGUgYW5udWFsIG1lZXRpbmcgcG9ydGlvbiBvZiB0aGUgZXZlbmluZy48L3A+PHA+
Rm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24gb3IgdG8gcmVnaXN0ZXIgZm9yIHRoZSAkMjUgbWVldGluZywg
Z28gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy53b21lbnNuZXR3b3JrbmVvaGlvLmNvbS9hbm51YWxt
ZWV0aW5nIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LndvbWVuc25ldHdvcmtuZW9oaW8uY29tL2FubnVh
bG1lZXRpbmc8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.