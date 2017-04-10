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Workers’ comp programs fight addiction among injured employees

By Bob Salsberg
Associated Press

Published: April 10, 2017 - 06:46 PM
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In this Friday photo, Jimmy Duran poses near Phoenix House, a drug and alcohol rehabilitation facility, in Quincy, Mass. Duran was prescribed opioids for years after hurting his neck and fracturing vertebrae in a workplace accident in 2004. "OxyContin, Percocet, morphine," he recalled. "It ruined my life. It brought me to my knees." Clean now, he's become a licensed counselor at a substance abuse prevention and treatment program. (AP Photo/Charles Krupa)


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