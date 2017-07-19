World’s plastic waste could bury Manhattan 2 miles deep

PHA+V0FTSElOR1RPTjogSW5kdXN0cnkgaGFzIG1hZGUgbW9yZSB0aGFuIDkuMSBiaWxsaW9uIHRv
bnMgb2YgcGxhc3RpYyBzaW5jZSAxOTUwIGFuZCB0aGVyZSYjODIxNztzIGVub3VnaCBsZWZ0IG92
ZXIgdG8gYnVyeSBNYW5oYXR0YW4gdW5kZXIgbW9yZSB0aGFuIDIgbWlsZXMgb2YgdHJhc2gsIGFj
Y29yZGluZyB0byBhIG5ldyBjcmFkbGUtdG8tZ3JhdmUgZ2xvYmFsIHN0dWR5LjwvcD48cD5QbGFz
dGljcyBkb24mIzgyMTc7dCBicmVhayBkb3duIGxpa2Ugb3RoZXIgbWFuLW1hZGUgbWF0ZXJpYWxz
LCBzbyB0aHJlZS1xdWFydGVycyBvZiB0aGUgc3R1ZmYgZW5kcyB1cCBhcyB3YXN0ZSBpbiBsYW5k
ZmlsbHMsIGxpdHRlcmVkIG9uIGxhbmQgYW5kIGZsb2F0aW5nIGluIG9jZWFucywgbGFrZXMgYW5k
IHJpdmVycywgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSByZXNlYXJjaCByZXBvcnRlZCBpbiBXZWRuZXNkYXkm
IzgyMTc7cyBqb3VybmFsIFNjaWVuY2UgQWR2YW5jZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtBdCB0aGUgY3Vy
cmVudCByYXRlLCB3ZSBhcmUgcmVhbGx5IGhlYWRpbmcgdG93YXJkIGEgcGxhc3RpYyBwbGFuZXQs
JiM4MjIxOyBzYWlkIHN0dWR5IGxlYWQgYXV0aG9yIFJvbGFuZCBHZXllciwgYW4gaW5kdXN0cmlh
bCBlY29sb2dpc3QgYXQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQ2FsaWZvcm5pYSwgU2FudGEgQmFyYmFy
YS4gJiM4MjIwO0l0IGlzIHNvbWV0aGluZyB3ZSBuZWVkIHRvIHBheSBhdHRlbnRpb24gdG8uJiM4
MjIxOzwvcD48cD5UaGUgcGxhc3RpY3MgYm9vbSBzdGFydGVkIGFmdGVyIFdvcmxkIFdhciBJSSwg
YW5kIG5vdyBwbGFzdGljcyBhcmUgZXZlcnl3aGVyZS4gVGhleSBhcmUgdXNlZCBpbiBwYWNrYWdp
bmcgbGlrZSBwbGFzdGljIGJvdHRsZXMgYW5kIGNvbnN1bWVyIGdvb2RzIGxpa2UgY2VsbHBob25l
cyBhbmQgcmVmcmlnZXJhdG9ycy4gVGhleSBhcmUgaW4gcGlwZXMgYW5kIG90aGVyIGNvbnN0cnVj
dGlvbiBtYXRlcmlhbC4gVGhleSBhcmUgaW4gY2FycyBhbmQgY2xvdGhpbmcsIHVzdWFsbHkgYXMg
cG9seWVzdGVyLjwvcD48cD5TdHVkeSBjby1hdXRob3IgSmVubmEgSmFtYmVjayBvZiB0aGUgVW5p
dmVyc2l0eSBvZiBHZW9yZ2lhIHNhaWQgdGhlIHB1YmxpYyBmaXJzdCBuZWVkcyB0byBrbm93IGhv
dyBtdWNoIHBsYXN0aWMgd2FzdGUgdGhlcmUgaXMgd29ybGR3aWRlIGJlZm9yZSBpdCBjYW4gdGFj
a2xlIHRoZSBwcm9ibGVtLjwvcD48cD5UaGV5IGNhbGN1bGF0ZWQgdGhhdCBvZiB0aGUgOS4xIGJp
bGxpb24gdG9ucyBtYWRlLCBuZWFybHkgNyBiaWxsaW9uIHRvbnMgYXJlIG5vIGxvbmdlciB1c2Vk
LiBPbmx5IDkgcGVyY2VudCBnb3QgcmVjeWNsZWQgYW5kIGFub3RoZXIgMTIgcGVyY2VudCB3YXMg
aW5jaW5lcmF0ZWQsIGxlYXZpbmcgNS41IGJpbGxpb24gdG9ucyBvZiBwbGFzdGljIHdhc3RlIG9u
IGxhbmQgYW5kIGluIHdhdGVyLjwvcD48cD5Vc2luZyB0aGUgcGxhc3RpY3MgaW5kdXN0cnkmIzgy
MTc7cyBvd24gZGF0YSwgR2V5ZXIsIEphbWJlY2sgYW5kIEthcmEgTGF2ZW5kZXIgTGF3IGZvdW5k
IHRoYXQgdGhlIGFtb3VudCBvZiBwbGFzdGljcyBtYWRlIGFuZCB0aHJvd24gb3V0IGlzIGFjY2Vs
ZXJhdGluZy4gIEluIDIwMTUsIHRoZSB3b3JsZCBjcmVhdGVkIDQ0OCBtaWxsaW9uIHRvbnMgb2Yg
cGxhc3RpYyAmIzgyMTI7IG1vcmUgdGhhbiB0d2ljZSBhcyBtdWNoIGFzIG1hZGUgaW4gMTk5OC48
L3A+PHA+Q2hpbmEgbWFrZXMgdGhlIG1vc3QgcGxhc3RpYywgZm9sbG93ZWQgYnkgRXVyb3BlIGFu
ZCBOb3J0aCBBbWVyaWNhLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGdyb3d0aCBpcyBhc3RvbmlzaGluZyBh
bmQgaXQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBsb29rIGxpa2UgaXQmIzgyMTc7cyBzbG93aW5nIGRvd24gc29v
biwmIzgyMjE7IEdleWVyIHNhaWQuPC9wPjxwPkFib3V0IDM1IHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIHBsYXN0
aWMgbWFkZSBpcyBmb3IgcGFja2FnaW5nLCBsaWtlIHdhdGVyIGJvdHRsZXMuIEdleWVyIHNhaWQg
aGlzIGZpZ3VyZXMgYXJlIGhpZ2hlciB0aGFuIG90aGVyIGNhbGN1bGF0aW9ucyBiZWNhdXNlIGhl
IGluY2x1ZGVzIHBsYXN0aWNzIG1hdGVyaWFsIHdvdmVuIGludG8gZmliZXJzIGxpa2UgcG9seWVz
dGVyIGNsb3RoaW5nLCBpbmNsdWRpbmcgbWljcm9maWJlciBtYXRlcmlhbC48L3A+PHA+QW4gb2Zm
aWNpYWwgb2YgYSBVLlMuIHRyYWRlIGdyb3VwIHNhaWQgdGhlIHBsYXN0aWNzIGluZHVzdHJ5IHJl
Y29nbml6ZXMgdGhlIHByb2JsZW0gYW5kIGlzIHdvcmtpbmcgdG8gaW5jcmVhc2UgcmVjeWNsaW5n
IGFuZCByZWR1Y2Ugd2FzdGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtQbGFzdGljcyBhcmUgdXNlZCBiZWNhdXNl
IHRoZXkgYXJlIGVmZmljaWVudCwgdGhleSBhcmUgY29zdCBlZmZlY3RpdmUgYW5kIHRoZXkgZG8g
dGhlaXIgam9icywmIzgyMjE7IHNhaWQgU3RldmUgUnVzc2VsbCwgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgb2Yg
cGxhc3RpY3MgZm9yIHRoZSBBbWVyaWNhbiBDaGVtaXN0cnkgQ291bmNpbCwgYW4gaW5kdXN0cnkg
YXNzb2NpYXRpb24gdGhhdCByZXByZXNlbnRzIG1hbnVmYWN0dXJlcnMuICYjODIyMDtBbmQgaWYg
d2UgZGlkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgdGhlbSwgdGhlIGltcGFjdCBvbiB0aGUgZW52aXJvbm1lbnQg
d291bGQgYmUgd29yc2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Vc2luZyBhbHRlcm5hdGl2ZXMgdG8gcGxhc3Rp
Y3MgZm9yIHBhY2thZ2luZyBhbmQgY29uc3VtZXIgZ29vZHMgc3VjaCBhcyBnbGFzcywgcGFwZXIg
b3IgYWx1bWludW0gcmVxdWlyZXMgbW9yZSBlbmVyZ3ksIFJ1c3NlbGwgc2FpZC48L3A+PHA+VGhl
IHdvcmxkIHN0aWxsIG1ha2VzIG1vcmUgY29uY3JldGUgYW5kIHN0ZWVsIHRoYW4gcGxhc3RpYywg
YnV0IHRoZSBiaWcgZGlmZmVyZW5jZSBpcyB0aGF0IHRoZXkgc3RheSBsb25nZXIgaW4gYnVpbGRp
bmdzIGFuZCBjYXJzIGFuZCBkZWdyYWRlIGJldHRlciB0aGFuIHBsYXN0aWMsIEdleWVyIHNhaWQu
IEV4Y2VwdCBmb3Igd2hhdCBpcyBidXJuZWQsICYjODIyMDthbGwgdGhlIHBsYXN0aWNzIHRoYXQg
d2UgbWFkZSBzaW5jZSAxOTUwIGFyZSBzdGlsbCB3aXRoIHVzLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1RoZSBmYWN0IHRoYXQgaXQgYmVjb21lcyB3YXN0ZSBzbyBxdWlja2x5IGFuZCB0
aGF0IGl0JiM4MjE3O3MgcGVyc2lzdGVudCBpcyB3aHkgaXQmIzgyMTc7cyBwaWxpbmcgdXAgaW4g
dGhlIGVudmlyb25tZW50LCYjODIyMTsgc2FpZCBDaGVsc2VhIFJvY2htYW4sIGEgcHJvZmVzc29y
IG9mIGVjb2xvZ3kgYXQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgVG9yb250by4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.