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Writing a happy ending? TV, film production reach tentative deal with screenwriters, producers

By Lynn Elber
Associated Press

Published: May 2, 2017 - 07:06 PM
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In this Nov. 9, 2007 photo, Writers Guild of America (WGA) writers and others strike against the Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) in a rally at Fox Plaza in Los Angeles' Century City district. Hollywood is facing a cliffhanger after members of the Writers Guild of America voted overwhelmingly to authorize a strike that could begin as soon as May 2, the day after the current contract ends. The previous writers' strike lasted 100 days in 2007-08 and was costly to the businesses that serve Hollywood and to consumers expecting to be entertained. (AP Photo/Reed Saxon)


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