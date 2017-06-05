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WWDC 2017: Apple unveils VR features on Mac, new iPhone software, ‘HomePod’ speaker

By Michael Liedtke And Barbara Ortutay
Associated Press

Published: June 5, 2017 - 01:07 PM | Updated: June 5, 2017 - 05:39 PM
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A man holds up a laptop computer before an announcement of new products at the Apple Worldwide Developers Conference in San Jose, Calif., Monday, June 5, 2017. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)


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