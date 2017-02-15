Yellen defends Fed independence, banking regulations

PHA+V0FTSElOR1RPTjogRmVkZXJhbCBSZXNlcnZlIENoYWlyIEphbmV0IFllbGxlbiBkZWZlbmRl
ZCB0aGUgY2VudHJhbCBiYW5rJiM4MjE3O3MgaW5kZXBlbmRlbmNlIFdlZG5lc2RheSBmcm9tIFJl
cHVibGljYW4gbGF3bWFrZXJzIHdobyBhcmUgcHVzaGluZyBmb3IgbWFqb3IgY2hhbmdlcyBpbiBo
b3cgdGhlIGNlbnRyYWwgYmFuayBvcGVyYXRlcyBhbmQgaG93IHJlZ3VsYXRvcnMgb3ZlcnNlZSB0
aGUgbmF0aW9uJiM4MjE3O3MgYmFua2luZyBzeXN0ZW0uPC9wPjxwPkR1cmluZyBhIGhlYXJpbmcg
dGhhdCBzdHJldGNoZWQgb3ZlciBmb3VyIGhvdXJzLCBHT1AgbGF3bWFrZXJzIHJlcGVhdGVkbHkg
Y2hhbGxlbmdlZCBZZWxsZW4mIzgyMTc7cyBoYW5kbGluZyBvZiB0aGUgZWNvbm9teSBhbmQgaGVy
IGxlYWRlcnNoaXAgaW4gaW1wbGVtZW50aW5nIHRoZSAyMDEwIERvZGQtRnJhbmsgQWN0LCBhIG1l
YXN1cmUgdGhhdCBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wIGFuZCBSZXB1YmxpY2FucyBoYXZlIHZv
d2VkIHRvIG92ZXJoYXVsLjwvcD48cD5SZXB1YmxpY2FucyBwb2ludGVkbHkgdG9sZCBZZWxsZW4g
dGhhdCBzaGUgc2hvdWxkIHJlYWxpemUgdGhhdCBjaGFuZ2VzIGFyZSB1bmRlcndheSB3aXRoIFJl
cHVibGljYW5zIGluIGNvbnRyb2wgb2YgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGFuZCBib3RoIHRoZSBIb3Vz
ZSBhbmQgU2VuYXRlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QWZ0ZXIgZWlnaHQgeWVhcnMgdGhlcmUgaXMgemVy
byBldmlkZW5jZSB0aGF0IHplcm8gaW50ZXJlc3QgcmF0ZXMgYW5kIGEgYmxvYXRlZCBGZWQgYmFs
YW5jZSBzaGVldCBsZWFkIHRvIGEgaGVhbHRoeSBlY29ub215LCYjODIyMTsgSG91c2UgRmluYW5j
aWFsIFNlcnZpY2VzIENoYWlybWFuIEplYiBIZW5zYXJsaW5nLCBSLVRleGFzLCB0b2xkIFllbGxl
bi4gJiM4MjIwO0NsZWFybHksIEFtZXJpY2FucyBoYXZlIGEgbmV3Zm91bmQgZXhwZWN0YXRpb24g
dGhhdCBvdXIgZWNvbm9teSB3aWxsIGdyb3cgaGVhbHRoaWVyIHdpdGggZGlmZmVyZW50IHBvbGlj
aWVzIGNvbWluZyBvdXQgb2YgV2FzaGluZ3Rvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhlbnNhcmxpbmcgaW5k
aWNhdGVkIHRoYXQgaGUgd291bGQgYmUgcHVzaGluZyBoaXMgbGVnaXNsYXRpb24gdG8gbGltaXQg
dGhlIEZlZCYjODIxNztzIGluZGVwZW5kZW5jZSBieSByZXF1aXJpbmcgdGhlIGNlbnRyYWwgYmFu
ayB0byBmb2xsb3cgYSBudW1lcmljYWwgZm9ybXVsYSBmb3Igc2V0dGluZyBpbnRlcmVzdCByYXRl
cyBhbmQgc3ViamVjdCB0aGUgRmVkJiM4MjE3O3MgaW50ZXJlc3QgcmF0ZSBkZWNpc2lvbnMgdG8g
YXVkaXQgYnkgdGhlIEdvdmVybm1lbnQgQWNjb3VudGFiaWxpdHkgT2ZmaWNlLCB0aGUgYXVkaXRp
bmcgYXJtIG9mIENvbmdyZXNzLjwvcD48cD5ZZWxsZW4gdG9sZCB0aGUgcGFuZWwgc2hlIHJlbWFp
bmVkIG9wcG9zZWQgdG8gYm90aCBwcm9wb3NhbHMsIGFyZ3VpbmcgdGhhdCB3aGlsZSB0aGUgRmVk
IGNvbnNpZGVycyB2YXJpb3VzIGZvcm11bGFzIGR1cmluZyBpdHMgZGlzY3Vzc2lvbnMgb24gaW50
ZXJlc3QgcmF0ZXMsIG5vIHNpbmdsZSBmb3JtdWxhIG9mZmVycyB0aGUgZmxleGliaWxpdHkgdGhl
IEZlZCBuZWVkcyBpbiBtYWtpbmcgZGVjaXNpb25zLiBTaGUgc2FpZCBhbGxvd2luZyB0aGUgY2Vu
dHJhbCBiYW5rIHRvIGJlIHNlY29uZCBndWVzc2VkIGJ5IGNvbmdyZXNzaW9uYWwgYXVkaXRvcnMg
d291bGQgYmUgaGFybWZ1bCB0byB0aGUgaW5kZXBlbmRlbmNlIHRoZSBGZWQgbmVlZHMgdG8gcHVy
c3VlIGNvcnJlY3QgcG9saWNpZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIGNlbnRyYWwgYmFua3Mg
YWxsIG92ZXIgdGhlIHdvcmxkIGhhdmUgcmVjb2duaXplZCB0aGF0IGFuIGluZGVwZW5kZW50IGNl
bnRyYWwgYmFuayB0aGF0IGNhbiBmb2N1cyBvbiB0aGUgbG9uZy10ZXJtIGhlYWx0aCBvZiB0aGUg
ZWNvbm9teSAuLi4gZ2l2ZXMgcmlzZSB0byBhIGJldHRlciBlY29ub21pYyBlbnZpcm9ubWVudCwm
IzgyMjE7IFllbGxlbiB0b2xkIHRoZSBjb21taXR0ZWUuPC9wPjxwPk9uIG1vbmV0YXJ5IHBvbGlj
eSwgWWVsbGVuIHJlcGVhdGVkIHRoZSB0ZXN0aW1vbnkgc2hlIGRlbGl2ZXJlZCBvbiBUdWVzZGF5
IGJlZm9yZSB0aGUgU2VuYXRlIEJhbmtpbmcgQ29tbWl0dGVlLjwvcD48cD5TaGUgaW5kaWNhdGVk
IHRoYXQgdGhlIEZlZCwgd2hpY2ggaGFzIGltcGxlbWVudGVkIHR3byBtb2Rlc3QgcXVhcnRlci1w
b2ludCBpbnRlcmVzdCByYXRlIGhpa2VzIG92ZXIgdGhlIHBhc3QgdHdvIHllYXJzLCBpcyBsaWtl
bHkgdG8gYWNjZWxlcmF0ZSBpbmNyZWFzZXMgdGhpcyB5ZWFyIGlmIHRoZSBsYWJvciBtYXJrZXQg
cmVtYWlucyBoZWFsdGh5IGFuZCBpbmZsYXRpb24gY29udGludWVzIHRvIG1vdmUgdG93YXJkIHRo
ZSBGZWQmIzgyMTc7cyAyIHBlcmNlbnQgdGFyZ2V0LjwvcD48cD5PbiBiYW5rIHJlZ3VsYXRpb24s
IFllbGxlbiBhZ3JlZWQgdGhhdCBEb2RkLUZyYW5rIHJlZ3VsYXRpb25zIG9uIHRoZSBuYXRpb24m
IzgyMTc7cyBjb21tdW5pdHkgYmFua3Mgd2VyZSBidXJkZW5zb21lIGFuZCBuZWVkZWQgdG8gYmUg
bW9kaWZpZWQuIEJ1dCBzaGUgYXJndWVkIHRoYXQgdGhlIHJlcXVpcmVtZW50cyBpbXBvc2VkIG9u
IHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBsYXJnZXN0IGJhbmtzIGluIHRlcm1zIG9mIGluY3JlYXNpbmcg
dGhlIGFtb3VudCBvZiBjYXBpdGFsIHRoZXkgbmVlZCB0byBob2xkIGFuZCBpbiBzdWJqZWN0aW5n
IHRoZW0gdG8gYW5udWFsIHN0cmVzcyB0ZXN0cyBoYWQgbWFkZSB0aGUgZmluYW5jaWFsIHN5c3Rl
bSBzYWZlci48L3A+PHA+V2hpbGUgRGVtb2NyYXRzIHZvaWNlZCBzdXBwb3J0IGZvciBtYWludGFp
bmluZyBEb2RkLUZyYW5rIHByb3Zpc2lvbnMsIEdPUCBsYXdtYWtlcnMgc2FpZCB0aGUgbGF3IG5l
ZWRlZCBhIG1ham9yIG92ZXJoYXVsLjwvcD48cD5UaGV5IHVyZ2VkIFllbGxlbiB0byBwb3N0cG9u
ZSBhZG9wdGluZyBhbnkgZnVydGhlciBiYW5rIHJlZ3VsYXRpb25zIHVudGlsIFRydW1wIGlzIGFi
bGUgdG8gbmFtZSBhIHJlcGxhY2VtZW50IGZvciBEYW5pZWwgVGFydWxsbywgdGhlIEZlZCYjODIx
NztzIGxlYWRpbmcgb2ZmaWNpYWwgb24gYmFuayByZWd1bGF0aW9ucy4gVGFydWxsbyBhbm5vdW5j
ZWQgbGFzdCB3ZWVrIGhlIHdvdWxkIGJlIGxlYXZpbmcgdGhlIGJvYXJkIGluIGVhcmx5IEFwcmls
LjwvcD48cD5UaGF0IHdpbGwgZ2l2ZSBUcnVtcCB0aHJlZSB2YWNhbmNpZXMgdG8gZmlsbCBvbiB0
aGUgc2V2ZW4tbWVtYmVyIGJvYXJkLCBhIGZhY3QgdGhhdCBHT1AgbGF3bWFrZXJzIHNhaWQgc2hv
dWxkIGJyaW5nIHdlbGNvbWUgY2hhbmdlcyBpbiBwb2xpY3kuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.