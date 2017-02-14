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Yellen: Expect Fed to resume raising rates in coming months

By Martin Crutsinger
Associated Press

Published: February 14, 2017 - 06:52 PM
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Federal Reserve Chair Janet Yellen adjusts her glasses while testifying on Capitol Hill in Washington, Tuesday before the Senate Banking Committee. Yellen said that the central bank still expects to raise interest rates gradually this year. But she said the Fed also recognizes the dangers of waiting too long to tighten credit. (AP Photo/Andrew Harnik)


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