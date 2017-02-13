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Yellen faces Congress at time of haziness over Trump’s plans

By Martin Crutsinger
Associated Press

Published: February 13, 2017 - 07:37 PM
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FILE - In this Thursday, Nov. 17, 2016, file photo, Federal Reserve Chair Janet Yellen testifies on Capitol Hill in Washington, before the Joint Economic Committee. Yellen will be pressed to clarify the Feds outlook for interest rates and its view of the uncertainties of President Donald Trumps economic program when she gives her semiannual testimony to Congress beginning Tuesday, Feb. 14, 2017. The Fed is widely expected to hold off on its next interest rate increase until its June meeting. (AP Photo/Susan Walsh, File)


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