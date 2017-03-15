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Yoga pants, cozy clothes may be key source of sea pollution

By Jennifer Kay
Associated Press

Published: March 15, 2017 - 06:09 PM
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Sarah Egner, director of curriculum development at Marinelab in Key Largo, Fla., takes a water sample to check for the presence of microscopic plastics in the water. Gulf Coast researchers are preparing to launch a two-year study to see what kinds of microscopic plastics can be found in the waters from south Texas to the Florida Keys. The project will expand a year's worth of data collected around the state of Florida that predominantly found microfibers, shreds of plastic even smaller than the microbeads targeted by a federal ban. (AP Photo/Wilfredo Lee)


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KEY LARGO, FLA.: Comfortable clothes are emerging as a source of plastic that’s increasingly ending up in the oceans and potentially contaminating seafood, according to Gulf Coast researchers launching a two-year study of microscopic plastics in the waters from south Texas to the Florida Keys.

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