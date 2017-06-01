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Employment

Youthful hires are ‘unwritten rule’ at restaurants, EEOC and others allege

By Kyle Arnold
Orlando Sentinel

Published: June 1, 2017 - 10:29 PM
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One of Orlando's biggest companies, Darden Restaurants, is battling an age-discrimination lawsuit, and it's not alone. New federal statistics released for 2016 show an uptick in EEOC age discrimination complaints in Florida and the United States, although not a record high. (Dreamstime/TNS)


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