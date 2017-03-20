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YouTubers claim restrictions targeting gay-themed content

By Barbara Ortutay
Associated Press

Published: March 20, 2017 - 12:30 PM
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FILE - In this Oct. 21, 2015, file photo, Robert Kyncl, YouTube Chief Business Officer, speaks as YouTube unveils "YouTube Red," a new subscription service, at YouTube Space LA offices in Los Angeles. YouTube explained why some gay-themed content was restricted for certain users in a tweet on March 19, 2017. (AP Photo/Danny Moloshok, File)


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