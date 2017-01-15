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2017 Pizza Oven Charities kickoff event

By Betty O’Neill-Roderick
Special to the Beacon Journal

Published: January 15, 2017 - 07:29 PM
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Barry Brown (left) of Canton and Tara Penrod of Louisville have fun at the Pizza Oven Charities 2017 Kick off Event Friday at the Canton Civic Center in Canton. Guests enjoyed an evening of refreshments and dancing to the music of La Flavour and Jimmy & the Soul Blazers Proceeds from the event benefit the Canton Ex-Newsboys Charities which provides shoes and clothing to needy children. (Dan Brubaker/Special to the Akron Beacon Journal)


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