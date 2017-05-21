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Canal Captain’s Ball raises funds for Ohio & Erie Canal

By Betty O’Neill-Roderick
Special to the Beacon Journal

Published: May 21, 2017 - 06:11 PM

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