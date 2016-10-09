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Cattle Baron’s Ball draws 400 ‘cowboys’

By Joyce M. Johnson
Special to the Beacon Journal

Published: October 9, 2016 - 07:25 PM | Updated: October 9, 2016 - 11:51 PM
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Audrey Kirk, 7 and Michael Kirk, 8 of Hudson listen to Madalyn Martin of Shepherdstown W.V play a song at the American Cancer Society's 10th anniversary Cattle Baron's Ball in the Vineyard on Saturday at the High & Low Winery on Medina Road in Medina. Guests enjoyed food, music silent and live auctions with proceeds from the event benefiting the American Cancer Society. (Dan Brubaker/ Special to the Akron Beacon Journal)


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