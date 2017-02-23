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Community activist Muriel Walker, first black nurse hired at Akron hospital, dies at 89

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: February 23, 2017 - 07:35 PM

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