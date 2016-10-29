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Wadsworth

Danstravaganza fundraisers paid off, Van Auken Field revealed

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: October 29, 2016 - 07:04 PM
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T-Shirts designed by one of Dan Van Auken's former students, Jackson Crossley, were worn by those in attendance of Saturday's dedication of Van Auken Field behind Central Intermediate School in Wadsworth on Saturday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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