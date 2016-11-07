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Former Mayor Don Plusquellic makes plea to save Kenmore High School at community meeting

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: November 7, 2016 - 10:20 PM | Updated: November 8, 2016 - 03:23 AM
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Former Akron Mayor Don Plusquellic speaks passionately in support of the Kenmore Cluster at a Kenmore-Garfield parents meeting to discuss the merger of the two schools on Monday at Kenmore High School in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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kenmore08cut_02 Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
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Emotions were high Monday night at a meeting at Kenmore High School to discuss a merger with Garfield High School. One after another, parents and community members, many wearing Kenmore Cardinal red, took the microphone to voice their displeasure and ask questions of Akron Public Schools Superintendent David James.

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