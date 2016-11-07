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Former Mayor Don Plusquellic makes plea to save Kenmore High School at community meeting

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: November 7, 2016 - 10:20 PM | Updated: November 8, 2016 - 07:54 AM
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Former Akron Mayor Don Plusquellic speaks passionately in support of the Kenmore Cluster at a Kenmore-Garfield parents meeting to discuss the merger of the two schools on Monday at Kenmore High School in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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