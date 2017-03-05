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Mardi Gras Gala benefits Akron’s Victim Assistance Program

By Joyce M. Johnson
Special to the Beacon Journal

Published: March 5, 2017 - 10:24 PM
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Sisters-in-law (from left) Cathy Victor of Tallmadge, Sue Victor of Akron and Debbie Simpson of Akron pose for a photo at the Victim Assistance Program's 25th Anniversary Mardi Gras Gala on Saturday at the Tangier Restuarant in Akron. Guests enjoyed appetizers, dinner, music, dancing, raffles and silent and live auctions (Dan Brubaker/Special to the Akron Beacon Journal)


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