Mardi Gras Gala benefits Akron’s Victim Assistance Program

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPk9uIHRoZSBzY2VuZSAuLi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1Q
RFRMX0JvZHlUeHQtLT48cD5XaG86IFZpY3RpbSBBc3Npc3RhbmNlIFByb2dyYW08L3A+PHA+V2hh
dDogTWFyZGkgR3JhcyBHYWxhPC9wPjxwPldoZXJlOiBUYW5naWVyLCBBa3JvbjwvcD4=
PHA+VGhlIFRhbmdpZXIgcmVzdGF1cmFudCB0cmFuc2Zvcm1lZCBpbnRvIGEgZmVzdGl2ZSBuaWdo
dCBvbiBCb3VyYm9uIFN0cmVldCBvbiBTYXR1cmRheSBhdCB0aGUgMjV0aCBBbm5pdmVyc2FyeSBN
YXJkaSBHcmFzIEdhbGEgc3BvbnNvcmVkIGJ5IHRoZSBWaWN0aW0gQXNzaXN0YW5jZSBQcm9ncmFt
IGluIEFrcm9uLiAgIDwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5IFByb3NlY3V0b3IgPHN0cm9uZz5TaGVy
cmkgQmV2YW4gV2Fsc2ggPC9zdHJvbmc+d2FzIHByZXNlbnRlZCB3aXRoIHRoZSBCZXJuYXJkIEku
IFJvc2VuIENvbW11bml0eSBTZXJ2aWNlIEF3YXJkLCBhbmQgdGhlIFZvbHVudGVlciBvZiB0aGUg
WWVhciBBd2FyZCB3YXMgZ2l2ZW4gdG8gdGhlIDxzdHJvbmc+Wm9udGEgQ2x1YiBvZiBIdWRzb248
L3N0cm9uZz47IDxzdHJvbmc+QW5uZSBNYXJpZSBTbWl0aDwvc3Ryb25nPiBhY2NlcHRlZCB0aGUg
YXdhcmQgZm9yIFpvbnRhLiBUaGlzIHllYXImIzgyMTc7cyBjb3VyYWdlIGF3YXJkIHdhcyBnaXZl
biB0byA8c3Ryb25nPkthcmVuIEFsYnJpZ2h0PC9zdHJvbmc+LiA8L3A+PHA+RXZlbnQgY28tY2hh
aXJzIHdlcmUgPHN0cm9uZz5FcmluIFZpY3Rvcjwvc3Ryb25nPiBhbmQgPHN0cm9uZz5NYXJpc3Nh
IFBhcHBhczwvc3Ryb25nPi4gIDwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGNvbW11bml0eSBpcyBzbyBnZW5l
cm91cywgYW5kIHRoaXMgYnJpbmdzIG91ciBzdXBwb3J0ZXJzIHRvZ2V0aGVyLCYjODIyMTsgc2Fp
ZCA8c3Ryb25nPkxlYW5uZSBHcmFoYW08L3N0cm9uZz4sIGV4ZWN1dGl2ZSBkaXJlY3RvciBvZiBW
aWN0aW0gQXNzaXN0YW5jZSBQcm9ncmFtLiA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5KYW4gQXBpc2E8L3N0cm9u
Zz4gYWRkZWQsICYjODIyMDtUaGUgbW9uZXkgcmFpc2VkIHRvbmlnaHQgd2lsbCBoZWxwIHVzIHN1
c3RhaW4gb3VyIHNlcnZpY2VzIGZvciB5ZWFycyB0byBjb21lLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPjxzdHJv
bmc+VGVycnk8L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+Q2Fyb2wgSHVudCA8L3N0cm9uZz5hdHRlbmRl
ZCB3aXRoIDxzdHJvbmc+R2VvcmdlIEJydW5lcjwvc3Ryb25nPi4gIDwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Ug
bGlrZSB0aGUgYmFza2V0cyBpbiB0aGUgYXVjdGlvbiBhcyB3ZWxsIGFzIHRoZSBhdG1vc3BoZXJl
IGFuZCB0aGUgZm9vZCwmIzgyMjE7IFRlcnJ5IEh1bnQgc2FpZC4gPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+WmVi
IEtlbGxlcjwvc3Ryb25nPiB3YXMgYXR0ZW5kaW5nIHRoZSBnYWxhIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGlt
ZS4gPHN0cm9uZz5Sb3NhbGl0YSBQb2xpbyA8L3N0cm9uZz5mbGV3IHVwIGZyb20gRmxvcmlkYSB0
byBhdHRlbmQgdGhlIGV2ZW50LiAgPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGFtIGV4Y2l0ZWQgYWJvdXQgdGhl
IGF3YXJkcyBjZXJlbW9ueSBhbmQgbG9va2luZyBmb3J3YXJkIHRvIHRoZSBwb3dlcmZ1bCB2aWRl
byB0aGF0IHRoZXkgc2hvdywmIzgyMjE7IFBvbGlvIHNhaWQuICA8L3A+PHA+VGhlIFJldi4gPHN0
cm9uZz5Sb2JlcnQgRGVudG9uIDwvc3Ryb25nPmdhdmUgdGhlIGludm9jYXRpb24sIGFuZCA8c3Ry
b25nPlQuSy4gTyYjODIxNztHcmFkeSA8L3N0cm9uZz5mcm9tIFdPTkUtRk0gOTcuNSBzZXJ2ZWQg
YXMgdGhlIG1hc3RlciBvZiBjZXJlbW9uaWVzLiA8L3A+PHA+VGhpcyB5ZWFyJiM4MjE3O3MgY29t
bWl0dGVlIGluY2x1ZGVkIEFwaXNhLCA8c3Ryb25nPlJvYmVydGEgS2xlaW5tYW4sIENoaXAgQ2x1
cHBlciwgU2hhbm5vbiBDb25yYWQtV29rb2phbmNlLCBBbmdlbGljYSBHZW9yZ2UsIExpbmRzYXkg
SGFpbGVyLCBFcmljYSBLb25lY255LCBKYW1pZSBMYW1pLCAgQ2Fyb2x5biBNY0RvbmFsZCwgS2Vs
bHkgTWNHbHVtcGh5LCBDYXJyaWUgTWlsa292aWNoLCBEYW5pZWxsZSBNdXJwaHksIENvcmkgT2xp
dmVyLCBEYW5pZWxsZSBQZXRpdCwgQ2FycmllIFBvenNnYXksIEthdGh5IFJvbWl0bzwvc3Ryb25n
PiwgYW5kIDxzdHJvbmc+RGVhbm5hIDwvc3Ryb25nPlNhYmlvbi48L3A+PHA+U2hhcmluZyBhIHRh
YmxlIHdlcmUgPHN0cm9uZz5UYW1hcmEgPC9zdHJvbmc+YW5kIDxzdHJvbmc+RGVhbiBUc2NoYW5u
ZW48L3N0cm9uZz4sIGFuZCA8c3Ryb25nPlNoZWxieSA8L3N0cm9uZz5hbmQgPHN0cm9uZz5LaW0g
QnVlbGw8L3N0cm9uZz4uICYjODIyMDtJIGp1c3Qgc3VwcG9ydCB0aGlzIG9yZ2FuaXphdGlvbiBz
byBtdWNoIGJlY2F1c2UgdGhleSBhcmUgaGVyZSBmb3IgcGVvcGxlIHdobyBhcmUgaW4gY3Jpc2lz
LCYjODIyMTsgU2hlbGJ5IEJ1ZWxsIHNhaWQsICYjODIyMDthbmQgSSB3YW50IHRvIGhlbHAgdGhl
bS4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.