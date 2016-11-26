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Millennium Fund for Children

Millennium Fund awards grant to Latino group to celebrate Hispanic heritage

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: November 26, 2016 - 11:02 PM
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Elizbeth Escobar, 6, of Akron works on a Christmas card activity alongside Firestone High School volunteer Lourdes Montes, 16, on Nov. 19, at St. Matthew Parish in Akron. The activity was part of Proyecto Raices, a program that provides a safe space for Hispanic children ages 4-14. Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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