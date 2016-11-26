All CATEGORIES
☰ Menu

Millennium Fund for Children

Millennium Fund awards grant to Latino group to celebrate Hispanic heritage

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: November 26, 2016 - 11:02 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Elizbeth Escobar, 6, of Akron works on a Christmas card activity alongside Firestone High School volunteer Lourdes Montes, 16, on Nov. 19, at St. Matthew Parish in Akron. The activity was part of Proyecto Raices, a program that provides a safe space for Hispanic children ages 4-14. Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE FROM OHIO.COM

beavers29_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Jury finds Akron woman guilty of murder in shooting death of her boyfriend

An Akron woman appeared stunned Monday afternoon when she heard that a Summit County jury had found her guilty of shooting and killing her boyfriend in January.

CLE012-L
ODOT opens ramps around Central Interchange in Akron
city29_03
Akron officials, developers pitch $33 million redevelopment plan for vacant, city-owned buildings
Ohio_State_Active_Shooterb6229
Terrorism suspected in car-and-knife attack at Ohio State
bennett29cut_2
Cleveland man sentenced to nine years in prison in February shooting death at Akron party
MORE FROM OHIO.COM >

EDITORS' PICKS

beavers29_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Jury finds Akron woman guilty of murder in shooting death of her boyfriend

An Akron woman appeared stunned Monday afternoon when she heard that a Summit County jury had found her guilty of shooting and killing her boyfriend in January.

cavs29_01
Cavaliers’ J.R. Smith searching for way to break out of career-worst shooting slump
CLE012-L
ODOT opens ramps around Central Interchange in Akron
Ohio_State_Active_Shooterb6229
Terrorism suspected in car-and-knife attack at Ohio State
browns29_04
Coach Hue Jackson says Browns in process of getting quarterback Robert Griffin III cleared for contact as they seek way to jump-start offense

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next