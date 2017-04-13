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Odd Ohio: Famous folks put their names to their buns at Tony Packo’s

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: April 13, 2017 - 11:19 PM | Updated: April 14, 2017 - 07:56 AM
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A Burt Reynolds autographed hot dog bun at Tony Packo's in Toledo. The tradition of signed hot dog buns started with Burt Reynolds in 1972. Nowadays the buns aren't really baked but are replica buns specially made for autographs. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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