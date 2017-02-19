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Spirited entertainers create ‘Carnival of Life’ at Akron Heart Ball

By Betty O’Neill-Roderick
Special to the Beacon Journal

Published: February 19, 2017 - 08:04 PM

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