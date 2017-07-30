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The Scene: Zoo hosts wild safari for 400

By Joyce M. Johnson
Special to the Beacon Journal

Published: July 30, 2017 - 07:01 PM | Updated: July 31, 2017 - 06:45 AM
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The 12th Annual Summer Safari at the Akron Zoo Friday in Akron. Proceeds from the event will benefit the Zoo and its conservation. (Dan Brubaker/Special to the Akron Beacon Journal)


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