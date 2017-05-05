‘We never gave up’

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QXQgMTE6NDAgRnJpZGF5IG1vcm5pbmcsIEJvYiBHb25kb3IgYW5kIFJhbmR5IFJlc2ggLS0g
aGFuZHMgdHVja2VkIGludG8gdGhlIGZyb250IHBvY2tldHMgb2YgdGhlaXIgYmx1ZSBqZWFucyAt
LSB3YWxrZWQgc2lkZSBieSBzaWRlIGZyb20gdGhlIGZyb250IG9mIHRoZSBQb3J0YWdlIENvdW50
eSBDb3VydGhvdXNlIHRvIHRoZSBhZHVsdCBwcm9iYXRpb24gZGVwYXJ0bWVudCBvbmx5IGEgZmV3
IHBhY2VzIGF3YXkgb24gU291dGggQ2hlc3RudXQgU3RyZWV0LiA8L3A+PHA+SXQgd2FzIG5vdCBh
IHRpbWUgZm9yIGNlbGVicmF0aW9uLCB0aGV5IHdvdWxkIGxhdGVyIHNheS4gSXQgd2FzIGEgdGlt
ZSBmb3IgcXVpZXQgcmVmbGVjdGlvbiwgYSB0aW1lIHRoYXQgdGhlIDQzLXllYXItb2xkcyBoYWQg
YmVlbiB3YWl0aW5nIGZvciBzaW5jZSB0aGVpciBtaWQtMjBzLiA8L3A+PHA+SW4gYSBtaW51dGUg
b3IgdHdvLCBhZnRlciBhdXRob3JpdGllcyByZW1vdmVkIHRoZSBlbGVjdHJvbmljIG1vbml0b3Jp
bmcgZGV2aWNlIGZyb20gR29uZG9yJiM4MjE3O3MgbGVmdCBhbmtsZSwgdGhleSB3b3VsZCBmaW5h
bGx5IGJlIGZyZWUgdG9nZXRoZXIuIDwvcD48cD5MYXN0IHdlZWssIGEganVyeSBoYWQgZm91bmQg
UmVzaCBub3QgZ3VpbHR5IG9mIGFsbCBjaGFyZ2VzIGluIGhpcyBjb250cm92ZXJzaWFsIHJldHJp
YWwgaW4gYSAxOTg4IG11cmRlciwgYnV0IGhlIHNhaWQgdGhlbiBoZSBrbmV3IHRoYXQgdGhlcmUg
c3RpbGwgbWlnaHQgYmUgYSBsb25nIHJvYWQgYWhlYWQuICYjODIyMDtXZSB3ZXJlIG9ubHkgaGFs
ZiB0aGUgd2F5IHRoZXJlIHdoZW4gdGhlIHZlcmRpY3QgaW4gbXkgY2FzZSBjYW1lIGluLCYjODIy
MTsgUmVzaCBzYWlkLCAmIzgyMjA7c28gaXQgd2FzbiYjODIxNzt0IGxpa2UgSSB3YXMgdHJ1bHkg
ZnJlZSBhdCB0aGF0IHBvaW50LiBCdXQgbm93IGl0IGZpbmFsbHkgZmVlbHMgcmVhbC4gSXQmIzgy
MTc7cyB3aGF0IHdlJiM4MjE3O3ZlIGJvdGggYmVlbiB3YWl0aW5nIGZvciwgZm9yIGEgbG9uZyB0
aW1lLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPkdvbmRvciYjODIxNztzIG1vbWVudCBhcnJpdmVkIGFib3V0IDk6
MzAgYS5tLiwgd2hlbiBoaXMgZnJpZW5kIFBhdHJpY2lhIFZlY2hlcnkgY2hlY2tlZCB0aGUgUG9y
dGFnZSBDb3VudHkgQ29tbW9uIFBsZWFzIENvdXJ0IFdlYiBzaXRlIGFuZCBzYXcgdGhlIG5ld2Vz
dCBsaXN0aW5nIHBvc3RlZCBpbiBHb25kb3ImIzgyMTc7cyBjYXNlLCBzaWduZWQgYnkgY291bnR5
IFByb3NlY3V0b3IgVmljdG9yIFYuIFZpZ2x1aWNjaS4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtOb3cgY29tZXMg
dGhlIFN0YXRlIG9mIE9oaW8sJiM4MjIxOyBpdCByZWFkLCBjb250aW51aW5nIHdpdGggdGhlIGZv
cm1hbCBub3RpY2UgdGhhdCBhbGwgY2hhcmdlcyBoYWQgYmVlbiBkaXNtaXNzZWQuIDwvcD48cD5W
ZWNoZXJ5IGNhbGxlZCBvdXQgdG8gaGltIGluIHRoZSBnYXJhZ2UgYXQgdGhlIE1hbnR1YSBUb3du
c2hpcCBob21lIG9mIGhpcyBsYXRlIGZhdGhlciwgd2hlcmUgaGUgd2FzIHRhbGtpbmcgb24gaGlz
IGNlbGwgcGhvbmUgdG8gaGlzIGJyb3RoZXIsIEppbS4gSW4gYSBtb21lbnQsIHRoZXkgd2VyZSBh
bGwgc2hhcmluZyB0aGUgbmV3cyB0b2dldGhlci4gPC9wPjxwPkppbSBHb25kb3Igc2FpZCBsYXRl
ciB0aGF0IGhlIHdhcyBkcml2aW5nIGluIHRoZSBXZXN0IFZpcmdpbmlhIG1vdW50YWlucyB3aGVu
IGhlIGdvdCB0aGUgd29yZC4gSGUgd2FzIHJldHVybmluZyB0byBPaGlvIGZyb20gaGlzIGhvbWUg
aW4gRmxvcmlkYSBmb3IgYSBwcmVsaW1pbmFyeSBoZWFyaW5nIGluIGhpcyBicm90aGVyJiM4MjE3
O3MgcmV0cmlhbC4gVGhhdCBoZWFyaW5nIHdhcyBzZXQgZm9yIE1vbmRheSBtb3JuaW5nLiA8L3A+
PHA+VGhlaXIgZmlyc3QgcmVhY3Rpb24gdG8gdGhlIGRpc21pc3NhbCwgSmltIEdvbmRvciBzYWlk
LCBpbnZvbHZlZCBubyB3b3JkcyBhdCBhbGwuICYjODIyMDtXZSBqdXN0IGNyaWVkIHRvZ2V0aGVy
IGZvciBhIHdoaWxlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0IGhhcyBiZWVuIGEgbG9uZyBo
YXVsIGZvciBhbGwgb2YgdXMsIGJ1dCB3ZSBuZXZlciBnYXZlIHVwLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPlJl
c2ggYW5kIEdvbmRvciB3ZXJlIGNvbnZpY3RlZCBpbiB0aGUgc2xheWluZyBvZiBDb25uaWUgTmFy
ZGksIGEgMzEteWVhci1vbGQgbW90aGVyIG9mIHR3byBmcm9tIFJhbmRvbHBoIFRvd25zaGlwLCBp
biBzZXBhcmF0ZSB0cmlhbHMgaW4gMTk5MC4gPC9wPjxwPkFmdGVyIG1vcmUgdGhhbiAxMCB5ZWFy
cyBvZiBhcHBlYWxzIGJ5IHRoZSB0d28gbWVuLCB0aGUgT2hpbyBTdXByZW1lIENvdXJ0IHZhY2F0
ZWQgdGhlaXIgY29udmljdGlvbnMgYW5kIG9yZGVyZWQgbmV3IHRyaWFscyBpbiBhIHVuYW5pbW91
cyBkZWNpc2lvbiBvbiBEZWMuIDI2LiA8L3A+PHA+VGhlIGhpZ2ggY291cnQgcnVsaW5nIGFmZmly
bWVkIGFuIGluaXRpYWwgb3JkZXIgZm9yIG5ldyB0cmlhbHMgYnkgdmlzaXRpbmcgSnVkZ2UgQ2hh
cmxlcyBKLiBCYW5ub24gaW4gSnVuZSAyMDAyLiA8L3A+PHA+UmVzaCB3YXMgZm91bmQgbm90IGd1
aWx0eSBvZiBtdXJkZXIgYW5kIGF0dGVtcHRlZCByYXBlIG9uIEFwcmlsIDE4IGFmdGVyIGEgdGhy
ZWUtd2VlayByZXRyaWFsLiA8L3A+PHA+R29uZG9yJiM4MjE3O3MgcmV0cmlhbCwgb24gY2hhcmdl
cyBvZiBpbnZvbHVudGFyeSBtYW5zbGF1Z2h0ZXIsIGtpZG5hcHBpbmcgYW5kIG9ic3RydWN0aW9u
IG9mIGp1c3RpY2UsIHdhcyBzY2hlZHVsZWQgdG8gYmVnaW4gTWF5IDE0LiA8L3A+PHA+VmlnbHVp
Y2NpLCB3aG9zZSBhcHBlYWwgc2VudCB0aGUgMjAwMiBuZXctdHJpYWwgb3JkZXIgaW50byBhIGhv
bGRpbmcgcGF0dGVybiBmb3IgNCAxLzIgeWVhcnMsIHNhaWQgaW4gYSB0ZWxlcGhvbmUgaW50ZXJ2
aWV3IGZyb20gaGlzIG9mZmljZSBGcmlkYXkgdGhhdCBoaXMgcGVyc29uYWwgZmVlbGluZ3MgYWJv
dXQgdGhlIGNhc2UgJiM4MjIwO2FyZSBub3QgcmVsZXZhbnQuJiM4MjIxOyA8L3A+PHA+JiM4MjIw
O0l0JiM4MjE3O3Mgd2hhdCBqdXJpZXMgc2F5IHRoYXQmIzgyMTc7cyBpbXBvcnRhbnQsJiM4MjIx
OyBWaWdsdWljY2kgc3RyZXNzZWQuICYjODIyMDtUaGVyZSBpcyBhIGdyZWF0IGRpZmZlcmVuY2Us
IGhvd2V2ZXIsIGJldHdlZW4gYWN0dWFsIGlubm9jZW5jZSBhbmQgKHRoZSBwcm9zZWN1dGlvbikg
YmVpbmcgdW5hYmxlIHRvIHVuYW5pbW91c2x5IGNvbnZpbmNlIGEganVyeSBiZXlvbmQgYSByZWFz
b25hYmxlIGRvdWJ0IC0tIDIwIHllYXJzIGFmdGVyIHRoZSBjcmltZS4mIzgyMjE7IDwvcD48cD5U
d28ganVyb3JzIGNvbnRhY3RlZCBpbiB0aGUgaW1tZWRpYXRlIGFmdGVybWF0aCBvZiB0aGUgdmVy
ZGljdCBpbiBSZXNoJiM4MjE3O3MgcmV0cmlhbCBzYWlkIHRoZSBiYXNpcyBmb3IgdGhlIHBhbmVs
JiM4MjE3O3MgZGVjaXNpb24gd2FzIHRoYXQgdGhleSBkaWQgbm90IGJlbGlldmUgdGhlIHRlc3Rp
bW9ueSBvZiB0aGUgZmlyc3QgbWFuIGNoYXJnZWQgYW5kIGNvbnZpY3RlZCBpbiB0aGUgTmFyZGkg
c2xheWluZzogVHJveSBCdXN0YSBvZiBIaXJhbS4gPC9wPjxwPkJ1c3RhLCB3aG8gd2FzIHRoZSBz
dGF0ZSYjODIxNztzIHN0YXIgd2l0bmVzcyBhZ2FpbnN0IFJlc2ggYW5kIEdvbmRvciBpbiB0aGVp
ciBmaXJzdCB0cmlhbHMsIHdhcyBvbiB0aGUgd2l0bmVzcyBzdGFuZCBmb3IgbmluZSBob3VycyBv
dmVyIHR3byBkYXlzIGVhcmxpZXIgdGhpcyBtb250aCBpbiBSZXNoJiM4MjE3O3MgcmV0cmlhbC4g
SGUgdGVzdGlmaWVkIHRoYXQgdGhlIHRocmVlIGhhZCBjb25zcGlyZWQgdG8ga2lsbCBOYXJkaSBh
ZnRlciBoYXRjaGluZyBhIHBsYW4gb3ZlciBjb2NhaW5lIGluIHRoZSByZXN0cm9vbSBvZiBhIE1h
bnR1YSBDb3JuZXJzIGJhciBvbiB0aGUgbmlnaHQgb2YgQXVnLiAxNCwgMTk4OC4gPC9wPjxwPlVu
dGlsIEZyaWRheSBtb3JuaW5nLCBSZXNoIGFuZCBHb25kb3Igd2VyZSBwcm9oaWJpdGVkIGZyb20g
Y29tbWVudGluZyBhYm91dCBCdXN0YSYjODIxNztzIHRlc3RpbW9ueSBiZWNhdXNlIG9mIGdhZyBv
cmRlcnMgaW1wb3NlZCBieSB0aGUganVkZ2VzIGluIHRoZWlyIGNhc2VzLiA8L3A+PHA+QnV0IGFz
IGhlIHdhcyBiZWluZyBpbnRlcnZpZXdlZCBieSBhIENsZXZlbGFuZCB0ZWxldmlzaW9uIGNyZXcg
bWludXRlcyBhZnRlciBoaXMgYW5rbGUgbW9uaXRvciB3YXMgcmVtb3ZlZCwgR29uZG9yIGNvbmNs
dWRlZCBoaXMgYnJpZWYgcmVtYXJrcyB3aXRoIGEgc3RhdGVtZW50ICYjODIyMDtmb3IgZXZlcnli
b2R5IHdhdGNoaW5nLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdvdWxkIGxpa2UgdG8gc2F5IGl0
IGFnYWluLiBSYW5keSBSZXNoIGFuZCBJIGFyZSBjb21wbGV0ZWx5IGlubm9jZW50LiBXZSBkaWQg
bm90IHBhcnRpY2lwYXRlIGluIGFueSB3YXkgaW4gdGhlIGRlYXRoIG9mIENvbm5pZSBOYXJkaSwm
IzgyMjE7IEdvbmRvciBzYWlkLiA8L3A+PHA+TGF0ZXIsIGF0IGhpcyBmYXRoZXImIzgyMTc7cyBo
b21lLCBHb25kb3Igc2FpZCBCdXN0YSYjODIxNztzIHN0b3J5IHdhcyBiYXNlZCBvbiBub3RoaW5n
IGJ1dCBsaWVzIGFmdGVyIEJ1c3RhIG1hZGUgYSBkZWFsIHRvIHNhdmUgaGltc2VsZiBmcm9tIGEg
Y2hhcmdlIG9mIGFnZ3JhdmF0ZWQgbXVyZGVyIGFuZCBhIHBvc3NpYmxlIGRlYXRoIHNlbnRlbmNl
LiA8L3A+PHA+SW4gTWFyY2ggMTk4OSwgYWZ0ZXIgZ2l2aW5nIGEgc2VyaWVzIG9mIGNvbmZsaWN0
aW5nIHN0b3JpZXMgdG8gaW52ZXN0aWdhdG9ycywgQnVzdGEgd29ya2VkIG91dCBhIHBsZWEgYmFy
Z2FpbiBpbnZvbHZpbmcgYSBsZXNzZXIgY2hhcmdlIG9mIG11cmRlci4gPC9wPjxwPkJ1c3RhLCBu
b3cgMzksIGlzIHNjaGVkdWxlZCBmb3IgaGlzIG5leHQgcGFyb2xlIGhlYXJpbmcgaW4gSnVseSAy
MDA4LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgbGl2ZWQgaGlzIGxpZXMgZm9yIGEgdmVyeSBs
b25nIHRpbWUsJiM4MjIxOyBHb25kb3Igc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyB3
aHkgaGUgaGFzIGNvbnRpbnVlZCB0byBsaXZlIGl0LiBUaGF0JiM4MjE3O3Mgc29tZXRoaW5nIG9u
bHkgaGUgY2FuIGFuc3dlci4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtCdXQgSSBkbyBrbm93IGEgbG90IG9mIGxp
dmVzIGhhdmUgYmVlbiBhZmZlY3RlZCBieSB0aG9zZSBsaWVzIC0tIG91ciBmYW1pbGllcywgaGlz
IGZhbWlseSwgdGhlIGNvbW11bml0eSBhbmQgQ29ubmllIE5hcmRpJiM4MjE3O3MgZmFtaWx5LiYj
ODIyMTsgPC9wPjxwPkdvbmRvciB0aGVuIHRoYW5rZWQgaGlzIGZhbWlseSwgUmVzaCYjODIxNztz
IGZhbWlseSBhbmQgdGhlaXIgZGVmZW5zZSBsYXd5ZXJzIGZvciB0aGVpciBtYW55IHllYXJzIG9m
IHN1cHBvcnQuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7TXkgYnJvdGhlciBhbmQgUmFuZHkmIzgyMTc7cyBicm90
aGVyLCBNaWtlIC0tIEdvZCBibGVzcyB0aGVtIC0tIGJlY2F1c2Ugd2UgY291bGQgbm90IGhhdmUg
ZG9uZSB0aGlzIHdpdGhvdXQgdGhlbSwmIzgyMjE7IEdvbmRvciBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgaGFk
IHRoZSB0ZW5hY2l0eSBhbmQgdGhlIHBlcnNldmVyYW5jZSBkdXJpbmcgYWxsIHRob3NlIHllYXJz
IGluIHByaXNvbiwgYnV0IHlvdSBzdGlsbCBuZWVkIHRoYXQgc3VwcG9ydCBmcm9tIGhvbWUuIFRo
ZXkgaGF2ZSBzYWNyaWZpY2VkIGEgZ3JlYXQgZGVhbCBvZiB0aGVpciBsaXZlcyBmb3IgdGhpcyBk
YXksIGFuZCB3ZSBvd2UgdGhlbSBhbGwgYSBkZWVwIGRlYnQgb2YgZ3JhdGl0dWRlLiYjODIyMTsg
PC9wPjxwPldoZW4gR29uZG9yJiM4MjE3O3MgYnJvdGhlciBhcnJpdmVkIGF0IHRoZWlyIGZhdGhl
ciYjODIxNztzIGhvbWUgYWJvdXQgMjozMCBwLm0uLCB0aGV5IGxlZnQgc29vbiBhZnRlcndhcmQg
dG8ga2VlcCBhIHByb21pc2UgbWFkZSBsb25nIGFnby4gQm9iIEdvbmRvciBoYWQgc2FpZCB0aGUg
Zmlyc3QgdGhpbmcgaGUgcGxhbm5lZCB0byBkbyB3aGVuIGhlIHdhcyB0cnVseSBmcmVlIHdhcyB0
byB2aXNpdCBoaXMgZmF0aGVyJiM4MjE3O3MgZ3JhdmUgYXQgV2VzdGxhd24gQ2VtZXRlcnkgaW4g
TWFudHVhIFRvd25zaGlwLiA8L3A+PHA+S2FsbWFuIEdvbmRvciwgYSBtYWNoaW5pc3QgdW50aWwg
aGUgd2FzIGluY2FwYWNpdGF0ZWQgaW4gYW4gYXV0byBhY2NpZGVudCwgZGllZCBpbiAyMDAyIC0t
IGZvdXIgbW9udGhzIGJlZm9yZSB0aGUgZmlyc3QgbmV3LXRyaWFsIG9yZGVyIHdhcyBpc3N1ZWQg
aW4gaGlzIHNvbiYjODIxNztzIGNhc2UuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.