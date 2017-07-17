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Woman attacks a 71-year-old for heroin money in Cleveland

By Courtney Astolfi
Advance Ohio Media

Published: July 17, 2017 - 09:48 PM

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