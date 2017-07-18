President Trump to hold rally in Youngstown next week

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Beacon Journal staff report

Published: July 18, 2017 - 07:07 PM

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UPDATE: Dean Tunberg,67, of Akron, dies in crash on U.S. 224; it’s unclear whether medical issues were to blame for accident - 5:14 PM

Authorities have identified a 67-year-old Akron man who died Tuesday afternoon in a crash on U.S. 224 in Coventry Township.

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