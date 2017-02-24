Summa names former executive to serve as interim leader

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3VtbWEgSGVhbHRoIGhhcyBoaXJlZCBvbmUgb2YgaXRzIGZvcm1lciBleGVjdXRpdmVzIHRv
IGxlYWQgaXQgb3V0IG9mIGFuIG9uZ29pbmcgY3Jpc2lzIHRoYXQgaGFzIGh1cnQgaXRzIHJlcHV0
YXRpb24sIHVwZW5kZWQgaXRzIHJlbGF0aW9uc2hpcHMgd2l0aCBodW5kcmVkcyBvZiBsb2NhbCBw
aHlzaWNpYW5zIGFuZCBpcyB0aHJlYXRlbmluZyB0byBkZXN0cm95IGl0cyBtZWRpY2FsIGVkdWNh
dGlvbiBwcm9ncmFtLjwvcD48cD5Eci4gQ2xpZmYgRGV2ZW55LCA1NiwgdGFrZXMgb3ZlciBhcyB0
aGUgaGVhbHRoIHN5c3RlbSYjODIxNztzIGludGVyaW0gcHJlc2lkZW50IGFuZCBDRU8gb24gTWFy
Y2ggMTMuPC9wPjxwPkRldmVueSBncmV3IHVwIGluIEFrcm9uLCBncmFkdWF0ZWQgZnJvbSBGaXJl
c3RvbmUgSGlnaCBTY2hvb2wgYW5kIHNwZW50IGFib3V0IDIwIHllYXJzIG9mIGhpcyBjYXJlZXIg
YXQgU3VtbWEgYmVmb3JlIGxlYXZpbmcgaW4gMjAxMS48L3A+PHA+V2hlbiBoZSBnb3QgdGhlIHBo
b25lIGNhbGwgYXNraW5nIGlmIGhlIHdhcyBpbnRlcmVzdGVkIGluIHRoZSBDRU8gam9iIGF0IFN1
bW1hLCAmIzgyMjA7TXkgaGVhcnQgc2FpZCwgJiM4MjE2O1lvdSBoYXZlIHRvIGRvIHRoaXMsJiM4
MjE3OyYjODIwMTsmIzgyMjE7IERldmVueSBzYWlkLjwvcD48cD5TdW1tYSYjODIxNztzIGZ1bGwg
Ym9hcmQgb2YgZGlyZWN0b3JzIG5ldmVyIGludGVydmlld2VkIGFueW9uZSBlbHNlIGJlY2F1c2Ug
RGV2ZW55IGhhcyB0aGUgcXVhbGlmaWNhdGlvbnMsIHNraWxsIHNldCBhbmQgZmFtaWxpYXJpdHkg
d2l0aCBTdW1tYSBhbmQgTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gdGhleSB3ZXJlIHNlZWtpbmcsIENoYWlybWFu
IEphbWVzIE1jSWx2YWluZSBzYWlkLjwvcD48cD5EZXZlbnkgd2FzIHNlcnZpbmcgYXMgU3VtbWEm
IzgyMTc7cyB2aWNlIHByZXNpZGVudCBvZiBwaHlzaWNpYW4gYWxpZ25tZW50IGFuZCBwcmVzaWRl
bnQgb2YgaXRzIHBoeXNpY2lhbiBwcmFjdGljZSB3aGVuIGhlIGxlZnQgdGhlIGhlYWx0aCBzeXN0
ZW0gaW4gMjAxMSBmb3IgYW4gYWRtaW5pc3RyYXRpdmUgcG9zaXRpb24gd2l0aCBDb2xvcmFkby1i
YXNlZCBDYXRob2xpYyBIZWFsdGggSW5pdGlhdGl2ZXMsIHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyB0aGly
ZC1sYXJnZXN0IG5vbnByb2ZpdCBoZWFsdGggc3lzdGVtLiBIZSBoYXMgYmVlbiBwcmVzaWRlbnQg
b2YgTG9jdXMgSGVhbHRoLCBhbiBJVCBtZWRpY2FsIHNvZnR3YXJlIGNvbXBhbnkgaW4gVmlyZ2lu
aWEsIHNpbmNlIE5vdmVtYmVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Q2xpZmYganVtcGVkIHRvIHRoZSB0b3Ag
b2YgdGhlIGNoYXJ0IHZlcnksIHZlcnkgZmFzdCwmIzgyMjE7IE1jSWx2YWluZSBzYWlkLCBjaXRp
bmcgRGV2ZW55JiM4MjE3O3MgY29tbWl0bWVudCB0byBjb2xsYWJvcmF0aW9uIHdpdGggY29sbGVh
Z3VlcywgY29tbWl0bWVudCB0byBtZWRpY2FsIGVkdWNhdGlvbiBhbmQgZXhwZXJ0aXNlIGluIGNo
YW5nZXMgdG8gdGhlIHdheSBoZWFsdGggY2FyZSBpcyBwcm92aWRlZCBhbmQgZnVuZGVkLjwvcD48
cD5EZXZlbnkgcmVwbGFjZXMgRHIuIFRob21hcyBNYWxvbmUsIHdobyByZXNpZ25lZCBhcyBwcmVz
aWRlbnQgYW5kIENFTyBvZiBTdW1tYSBvbiBKYW4uIDI2LCB0aHJlZSB3ZWVrcyBhZnRlciBtb3Jl
IHRoYW4gMjQwIHBoeXNpY2lhbnMgc2lnbmVkIGEgbm8tY29uZmlkZW5jZSBsZXR0ZXIgY2FsbGlu
ZyBmb3IgaGlzIGRlcGFydHVyZS4gTWFsb25lIGFncmVlZCB0byBzdGF5IG9uIGZvciB1cCB0byA2
MCBkYXlzLjwvcD48cD5NY0lsdmFpbmUgc2FpZCB0aGUgYm9hcmQgdG9vayBhY3Rpb24gdG8gaGly
ZSBEZXZlbnkgb24gVGh1cnNkYXksIHdoaWNoIHdhcyBwbGFubmVkIHRvIGNvaW5jaWRlIHdpdGgg
TWFsb25lJiM4MjE3O3MgbGFzdCBkYXkuIFRoZSBpbmNvbWluZyBhbmQgb3V0Z29pbmcgU3VtbWEg
bGVhZGVycyBoYXZlbiYjODIxNzt0IHNwb2tlbiwgRGV2ZW55IGNvbmZpcm1lZC48L3A+PHA+VGhl
IGludGVyaW0gQ0VPIGNvbnRyYWN0IGlzIGZvciBvbmUgeWVhciwgdGhvdWdoIE1jSWx2YWluZSBz
YWlkIHRoZSBib2FyZCBob3BlcyB0byBoaXJlIGEgcGVybWFuZW50IGxlYWRlciBxdWlja2x5IGFu
ZCBleHBlY3RzIERldmVueSB0byBiZSBhIGNhbmRpZGF0ZS4gSGlzIHNhbGFyeSB3YXNuJiM4MjE3
O3QgZGlzY2xvc2VkLjwvcD48cD5Gcm9tIG5vdyB1bnRpbCBEZXZlbnkgYXJyaXZlcyBNYXJjaCAx
MywgU2VuaW9yIFZpY2UgUHJlc2lkZW50IGFuZCBDaGllZiBGaW5hbmNpYWwgT2ZmaWNlciBCcmlh
biBEZXJyaWNrIHdpbGwgc2VydmUgYXMgdGVtcG9yYXJ5IGludGVyaW0gQ0VPLjwvcD48cD5EZXZl
bnkgdGFrZXMgb3ZlciBkdXJpbmcgYSB0ZW51b3VzIHRpbWUgZm9yIFN1bW1hLCB3aGljaCBpcyBT
dW1taXQgQ291bnR5JiM4MjE3O3MgbGFyZ2VzdCBlbXBsb3llciB3aXRoIGFib3V0IDcsMDAwIHdv
cmtlcnMuPC9wPjxwPldoaWxlIHRoZSBoZWFsdGggc3lzdGVtJiM4MjE3O3MgZmluYW5jZXMgaGF2
ZSBpbXByb3ZlZCBkdXJpbmcgdGhlIHBhc3QgdGhyZWUgeWVhcnMsIGNoYW5nZXMgaW4gdGhlIHdh
eSBTdW1tYSBkb2VzIGJ1c2luZXNzIGhhdmUgbGVmdCBtYW55IGVtcGxveWVlcyBhbmQgcGF0aWVu
dHMgdW5jZXJ0YWluIGFib3V0IHdoZXJlIFN1bW1hIGlzIGhlYWRlZC48L3A+PHA+V2lubmluZyBv
dmVyIGRvY3RvcnMsIG51cnNlcyBhbmQgc3RhZmYgJiM4MjEyOyBtYW55IG9mIHdob20gc2F5IHRo
ZXkgZmVlbCBkZW1vcmFsaXplZCBhbmQgYW5ncnkgJiM4MjEyOyB3b24mIzgyMTc7dCBiZSBlYXN5
LjwvcD48cD5EZXZlbnkgYWNrbm93bGVkZ2VkIGhlIGhhcyBwZXJzb25hbCBhbmQgYnVzaW5lc3Mg
dGllcyB0byB0aGUgaGVhZCBvZiB0aGUgZW1lcmdlbmN5IG1lZGljaW5lIHBoeXNpY2lhbiBzdGFm
ZmluZyBmaXJtIHRoYXQgYWJydXB0bHkgdG9vayBvdmVyIHRoZSBjb250cmFjdCBmb3IgQWtyb24g
Q2l0eSBIb3NwaXRhbCBhbmQgU3VtbWEmIzgyMTc7cyBvdGhlciBFUnMsIGNhdXNpbmcgYW4gdXBy
b2FyIGluIHRoZSBob3NwaXRhbCBhbmQgY29tbXVuaXR5LjwvcD48cD5Eci4gRG9taW5pYyBCYWdu
b2xpIGlzIHRoZSBDRU8gb2YgVVMgQWN1dGUgQ2FyZSBTb2x1dGlvbnMgKFVTQUNTKSwgdGhlIHN0
YWZmaW5nIGFnZW5jeSBicm91Z2h0IGluIEphbi4gMSB0byB0YWtlIG92ZXIgU3VtbWEmIzgyMTc7
cyBmaXZlIGVtZXJnZW5jeSBkZXBhcnRtZW50cyBhZnRlciBjb250cmFjdCBuZWdvdGlhdGlvbnMg
d2l0aCBpdHMgbG9uZ3RpbWUgRVIgcGh5c2ljaWFucyBmYWlsZWQgZGF5cyBiZWZvcmUuPC9wPjxw
PlRoZSBjaGFuZ2UgcHJvbXB0ZWQgc29tZSB0byBjcnkgZm91bCBiZWNhdXNlIEJhZ25vbGkgaXMg
bWFycmllZCB0byBEci4gVml2aWFuIHZvbiBHcnVlbmlnZW4sIFN1bW1hIGNoaWVmIG1lZGljYWwg
b2ZmaWNlciwgYW5kIGhhcyBoYWQgc2V2ZXJhbCBidXNpbmVzcyBkZWFsaW5ncyB3aXRoIGZyaWVu
ZCBEci4gTWFyayBUZXJweWxhaywgYW5vdGhlciBTdW1tYSBleGVjdXRpdmUuPC9wPjxwPkJvdGgg
dm9uIEdydWVuaWdlbiBhbmQgVGVycHlsYWssIGFzIFN1bW1hIGV4ZWN1dGl2ZXMsIGhhZCBzb21l
IHJvbGUgaW4gdGhlIGZhaWxlZCBFUiBuZWdvdGlhdGlvbnMgdGhhdCB1bHRpbWF0ZWx5IGxlZCB0
byBCYWdub2xpJiM4MjE3O3MgY29tcGFueSBnZXR0aW5nIGEgY29udHJhY3Qgd2l0aCBTdW1tYS48
L3A+PHA+U3VtbWEgaGFzIHN0ZWFkZmFzdGx5IGRlbmllZCB3cm9uZ2RvaW5nIGFuZCBhbiBvdXRz
aWRlIGxhdyBmaXJtIGl0IGhpcmVkIHRvIGludmVzdGlnYXRlIGZvdW5kIG5vIGNvbmZsaWN0cyBv
ZiBpbnRlcmVzdC48L3A+PHA+WWV0IG1hbnkgZG9jdG9ycyBhbmQgbnVyc2VzIGhhdmUgc2FpZCB0
aGV5IHJlbWFpbiBza2VwdGljYWwuPC9wPjxwPk1vcmUgcXVlc3Rpb25zIGFoZWFkPC9wPjxwPlN1
bW1hJiM4MjE3O3MgaW5jb21pbmcgbGVhZGVyIERldmVueSAmIzgyMTI7IHdobyB3YXMgaGlyZWQs
IGluIHBhcnQsIHRvIHJlc3RvcmUgdHJ1c3QgYW1vbmcgdGhlIHN0YWZmICYjODIxMjsgd2lsbCBj
ZXJ0YWlubHkgZmFjZSBtb3JlIHF1ZXN0aW9ucy48L3A+PHA+RGV2ZW55IHRhbGtlZCBvcGVubHkg
YWJvdXQgZnJpZW5kc2hpcHMgYW5kIGJ1c2luZXNzIHRpZXMgdG8gQmFnbm9saSBhbmQgVGVycHls
YWsuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGxpdmVkIGhlcmUgNDAgeWVhcnMgYW5kLCBhcyBhIHByaXZhdGUg
cGh5c2ljaWFuLCBkZXZlbG9wZWQgcmVsYXRpb25zaGlwcyBiZWZvcmUgam9pbmluZyBTdW1tYSwm
IzgyMjE7IERldmVueSBzYWlkLjwvcD48cD5IZSBzYWlkIGhlIG5ldmVyIGxvc3QgY29udGFjdCB3
aXRoIGNvbm5lY3Rpb25zIGluIEFrcm9uIG9yIGF0IFN1bW1hLjwvcD48cD5IaXMgcmVsYXRpb25z
aGlwcyB3aXRoIEJhZ25vbGkgYW5kIFRlcnB5bGFrIGRpZG4mIzgyMTc7dCBzdGlyIGNyaXRpY2lz
bSBiZWZvcmUgaGUgbGVmdCBTdW1tYSwgRGV2ZW55IHNhaWQsIGFuZCBoZSBob3BlcyB0cmFuc3Bh
cmVuY3kgd2lsbCBoZWxwIGhpbSBhdm9pZCBhbnkgbWlzdHJ1c3Qgbm93LjwvcD48cD5EZXZlbnkg
JiM4MjEyOyB3aG8gc2FpZCBoZSBhbmQgQmFnbm9saSBoYXZlIG9ubHkgZGlzY3Vzc2VkIFN1bW1h
IGluIGdlbmVyYWxpdGllcyAmIzgyMTI7IHNhaWQgaGUgZGlzY2xvc2VkIGFsbCBoaXMgYnVzaW5l
c3MgdGllcyB0byBTdW1tYSYjODIxNztzIGJvYXJkIGJlZm9yZSBoZSB3YXMgaGlyZWQgYW5kIHRo
ZSBib2FyZCBoYXMgYSBwbGFuIGluIHBsYWNlIHRvIGhlbHAgaGltIHByZXZlbnQgYW55IGNvbmZs
aWN0cyBvZiBpbnRlcmVzdC48L3A+PHA+RGV2ZW55LCBCYWdub2xpIGFuZCBUZXJweWxhayB3ZXJl
IG9yaWdpbmFsIGludmVzdG9ycyBpbiBFc2NhbGxhdGUsIGEgbWVkaWNhbCBiaWxsaW5nIGNvbXBh
bnkgdGhhdCBoYXMgc2luY2UgYmVjb21lIGEgc3Vic2lkaWFyeSBvZiBVU0FDUy4gQm90aCBEZXZl
bnkgYW5kIFRlcnB5bGFrJiM4MjE3O3MgaW50ZXJlc3RzIGluIEVzY2FsbGF0ZSBlbmRlZCBpbiAy
MDE1IHdoZW4gVVNBQ1Mgd2FzIGNyZWF0ZWQgd2l0aCB0aGUgaGVscCBvZiBhIE5ldyBZb3JrIHBy
aXZhdGUgZXF1aXR5IGZpcm0uPC9wPjxwPkRldmVueSBhbmQgQmFnbm9saSBhbHNvIGJvdGggc2F0
IG9uIHRoZSBib2FyZCBvZiBTdGF0IERvY3RvcnMgJiM4MjEyOyB3aGljaCBvZmZlcmVkIG9ubGlu
ZSBwYXRpZW50IGNvbnN1bHRhdGlvbnMgd2l0aCBwaHlzaWNpYW5zICYjODIxMjsgYmVmb3JlIGl0
IHdhcyBib3VnaHQgb3V0IGluIDIwMTUuPC9wPjxwPkRldmVueSBhbmQgVGVycHlsYWssIHdobyBi
b3RoIHdvcmtlZCBhcyBPQi1HWU5zLCBmb3VuZGVkIE1hdHJpeCBNYW5hZ2VtZW50IFNvbHV0aW9u
cyBpbiAxOTk4IHRvIGhlbHAgcGh5c2ljaWFuIHByYWN0aWNlcyBsaWtlIHRoZWlyIG93biBmdW5j
dGlvbiBiZXR0ZXIuIFdoZW4gRGV2ZW55IGpvaW5lZCBTdW1tYSYjODIxNztzIGV4ZWN1dGl2ZSBy
YW5rcyBpbiAyMDAyLCBoZSB3YXMgYWR2aXNlZCB0byBkaXZlc3QsIHdoaWNoIGhlIGRpZC4gVGhl
IGNvbXBhbnkgd2FzIGFjcXVpcmVkIGluIDIwMTIuIDwvcD48cD5JbiBhZGRpdGlvbiwgRGV2ZW55
IGFuZCBCYWdub2xpIGFyZSBwYXJ0IG9mIGEgc21hbGwgZ3JvdXAgb2YgaW52ZXN0b3JzIHdobyBo
YXZlIHdvcmtlZCBmb3IgeWVhcnMgd2l0aCBBa3JvbiBkZXZlbG9wZXIgSm9lbCBUZXN0YSBvbiBw
cm9qZWN0cyBpbiB0aGUgYXJlYS48L3A+PHA+TW92aW5nIGZvcndhcmQsIFN1bW1hJiM4MjE3O3Mg
Ym9hcmQgY2hhaXIgYW5kIG5ldyBpbnRlcmltIGxlYWRlciBzYWlkIHRoZSBoZWFsdGggc3lzdGVt
JiM4MjE3O3Mgb3ZlcmFsbCBkaXJlY3Rpb24gd29uJiM4MjE3O3QgY2hhbmdlICYjODIxMjsgYnV0
IHRoZSBjdWx0dXJlIHdpbGwsIHNoaWZ0aW5nIGJhY2sgdG8gYSB0aW1lIGJlZm9yZSBNYWxvbmUg
d2hlbiBlbXBsb3llZXMgY291bGQgcXVlc3Rpb24gYXV0aG9yaXR5IHdpdGhvdXQgZmVhciBvZiBy
ZXRhbGlhdGlvbiBvciBsb3NpbmcgdGhlaXIgam9icy48L3A+PHA+TmVpdGhlciBEZXZlbnkgbm9y
IFN1bW1hIGJvYXJkIGNoYWlyIE1jSWx2YWluZSBjcml0aWNpemVkIE1hbG9uZS4gTWNJbHZhaW5l
IHByYWlzZWQgTWFsb25lIGZvciAmIzgyMjA7dHVybmluZyBhcm91bmQgYSBzaGlwIHRoYXQgd2Fz
IGhhdmluZyBmaW5hbmNpYWwgZGlmZmljdWx0eSYjODIyMTsgZHVyaW5nIGhpcyB0d28geWVhcnMg
YXMgQ0VPIGJlY2F1c2Ugb2YgaGlzIGxhc2VyIGZvY3VzLjwvcD48cD5EZXZlbnkgc2FpZCBoZSBr
bm93cyBtYW55IGVtcGxveWVlcyBhcmUgaHVydCBhbmQgYW5ncnksIGFsdGhvdWdoIGhlIGhhc24m
IzgyMTc7dCBiZWVuIHByaXZ5IHRvIHdoYXQgbGVkIHRvIHRoZW0gbG9zaW5nIHRydXN0LjwvcD48
cD4mIzgyMjA7UGVvcGxlIGFyZSBsb29raW5nIGZvciBhIHNlbnNlIG9mIHB1cnBvc2UgYW5kIHRo
ZWlyIG93biBsZWdhY3ksJiM4MjIxOyBEZXZlbnkgc2FpZC4gJiM4MjIwO015IGpvYiBpcyB0byBt
YWtlIHN1cmUgd2UgY3JlYXRlIGEgY3VsdHVyZSBhbmQgYW4gZW52aXJvbm1lbnQgdGhleSBmZWVs
IGF0dGFjaGVkIHRvLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RGV2ZW55JiM4MjE3O3MgZmlyc3QgbWVldGluZyBG
cmlkYXkgd2FzIGF0IDcgYS5tLiB3aXRoIFN1bW1hJiM4MjE3O3MgbWVkaWNhbCBleGVjdXRpdmUg
Y29tbWl0dGVlLCB3aGljaCByZXByZXNlbnRzIGFib3V0IDgwMCBkb2N0b3JzICYjODIxMjsgYSBt
b3ZlIHRoYXQgRHIuIEpvaG4gWm9ncmFmYWtpcywgYSBTdW1tYS1lbXBsb3llZCBzdXJnZW9uIGFu
ZCBtZWRpY2FsIHN0YWZmIHByZXNpZGVudCwgc2FpZCAmIzgyMjA7c3Bva2UgbG91ZGVyIHRoYW4g
d2hhdCBoZSBzYWlkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RnJhbmsgZGlzY3Vzc2lvbjwvcD48cD5UaGUgZGlz
Y3Vzc2lvbiBpbmNsdWRlZCBTdW1tYSYjODIxNztzIGhvc3RpbGUgY3VsdHVyZSBhbmQgRGV2ZW55
JiM4MjE3O3MgcG90ZW50aWFsIGNvbmZsaWN0cywgWm9ncmFmYWtpcyBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7V2UgaGFkIGEgdmVyeSBvcGVuIGFuZCBmcmFuayBkaXNjdXNzaW9uLCB3aGljaCBpcyB3b25k
ZXJmdWwgYmVjYXVzZSB0aGF0IHdhcyBzb21ldGhpbmcgd2Ugd2VyZSB1bmFibGUgdG8gZG8gd2l0
aCB0aGUgcHJldmlvdXMgbGVhZGVyc2hpcCwmIzgyMjE7IFpvZ3JhZmFraXMgc2FpZC48L3A+PHA+
RHIuIE1pY2hhZWwgQmFnZSwgYW4gaW5kZXBlbmRlbnQgY2FyZGlvbG9naXN0LCBmb3JtZXIgU3Vt
bWEgbWVkaWNhbCBzdGFmZiBwcmVzaWRlbnQgYW5kIGF1dGhvciBvZiB0aGUgbm8tY29uZmlkZW5j
ZSBsZXR0ZXIgc2Vla2luZyBNYWxvbmUmIzgyMTc7cyByZXNpZ25hdGlvbiwgc2FpZCBEZXZlbnkg
ZGVzZXJ2ZXMgYSBjaGFuY2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtEci4gRGV2ZW55IG11c3QgbW92ZSBmb3J3
YXJkIHJhcGlkbHkgYW5kIGRlY2lzaXZlbHkgdG8gcmVzdG9yZSB0aGUgdHJ1c3Qgd2hpY2ggaGFz
IGJlZW4gbG9zdCBhbmQgdG8gaGVhbCB0aGUgZGVlcCB3b3VuZHMsJiM4MjIxOyBpbmNsdWRpbmcg
d2l0aCBhbGwgcGh5c2ljaWFucywgc2FpZCBCYWdlLCBhbiBpbnZlc3RvciBpbiBXZXN0ZXJuIFJl
c2VydmUgSG9zcGl0YWwsIHdoaWNoIGhhcyBiZWVuIGluIGEgcHJvdHJhY3RlZCBsZWdhbCBiYXR0
bGUgd2l0aCBTdW1tYS48L3A+PHA+V2hpbGUgcmVidWlsZGluZyB0cnVzdCB3aXRoIFN1bW1hIHN0
YWZmLCAgRGV2ZW55IGFsc28gd2lsbCBwdXNoIGZvcndhcmQgbWFqb3IgZWZmb3J0cyBwdXJzdWVk
IGJ5IGhpcyBwcmVkZWNlc3NvciwgTWFsb25lLjwvcD48cD5TdW1tYSB3aWxsIG1vdmUgZnVydGhl
ciBhd2F5IGZyb20gZmVlLWZvci1zZXJ2aWNlIG1lZGljaW5lICYjODIxMjsgd2hlcmUgZG9jdG9y
cyBhbmQgaGVhbHRoIHN5c3RlbXMgbWFrZSBtb25leSBiYXNlZCBvbiBob3cgbWFueSBwYXRpZW50
cyB0aGV5IHRyZWF0IG9yIHRlc3RzIHRoZXkgcGVyZm9ybSAmIzgyMTI7IGFuZCBmb2xsb3cgYSBu
YXRpb25hbCB0cmVuZCB0b3dhcmQgJiM4MjIwO3BvcHVsYXRpb24gaGVhbHRoLCYjODIyMTsgd2l0
aCBwYXltZW50cyBiYXNlZCwgaW4gcGFydCwgb24gaG93IGhlYWx0aHkgaXQmIzgyMTc7cyBrZWVw
aW5nIHBhdGllbnRzLjwvcD48cD5TdW1tYSBzdGlsbCBpcyBwdW1waW5nICQzNTAgbWlsbGlvbiBp
bnRvIGl0cyBmYWNpbGl0aWVzLCBpbmNsdWRpbmcgY29uc3RydWN0aW9uIG9mIGEgbmV3IHNpeC1z
dG9yeSB0b3dlciBvbiBpdHMgbWFpbiBjYW1wdXMgb24gdGhlIGVkZ2Ugb2YgZG93bnRvd24gQWty
b24uPC9wPjxwPkFuZCBTdW1tYSwgTWNJbHZhaW5lIHJlaXRlcmF0ZWQsIHdpbGwgc3RpY2sgYnkg
aXRzIEVSIGNvbnRyYWN0IHdpdGggVVNBQ1MsIGRlc3BpdGUgdGhlIEFjY3JlZGl0YXRpb24gQ291
bmNpbCBvbiBHcmFkdWF0ZSBNZWRpY2FsIEVkdWNhdGlvbiB0aGlzIG1vbnRoIHB1dHRpbmcgU3Vt
bWEgb24gcHJvYmF0aW9uIGFuZCBzdHJpcHBpbmcgaXQgb2YgaXRzIGFiaWxpdHkgdG8gdHJhaW4g
dXAtYW5kLWNvbWluZyBlbWVyZ2VuY3kgbWVkaWNpbmUgcGh5c2ljaWFucy48L3A+PHA+U3VtbWEg
aGFzIGhpcmVkIGEgTmV3IFlvcmsgbGVnYWwgZmlybSB0aGF0IHNwZWNpYWxpemVzIGluIGFwcGVh
bGluZyBhY2NyZWRpdGF0aW9uIGNvdW5jaWwgcnVsaW5ncy4gSXQgd2lsbCBmaWxlIHRoZSBhcHBl
YWwgYnkgTWFyY2ggMTAuPC9wPjxwPkRldmVueSwgd2hvIHN0YXJ0cyB3b3JrIGF0IFN1bW1hIHRo
cmVlIGRheXMgbGF0ZXIsIHdpbGwgbm90IGJlIGludm9sdmVkIGluIFN1bW1hJiM4MjE3O3MgYXBw
ZWFsLjwvcD48cD5XaW4gb3IgbG9zZSwgaG93ZXZlciwgaGUgc2FpZCBTdW1tYSB3aWxsIGJlIGNv
bW1pdHRlZCB0byBtZWRpY2FsIGVkdWNhdGlvbiwgZXZlbiBpZiB0aGVyZSBpcyBhIGJyZWFrIGlu
IGl0cyBlbWVyZ2VuY3kgbWVkaWNhbCByZXNpZGVuY3kuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztz
IHVuZm9ydHVuYXRlIGEgY29tbXVuaXR5IGpld2VsIGhhcyBiZWVuIHNpZGVsaW5lZCBnb2luZyBm
b3J3YXJkLCYjODIyMTsgRGV2ZW55IHNhaWQuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgZ29p
bmcgdG8gbWFrZSBzdXJlIHBlb3BsZSBhcmUgcHJvdWQgb2YgdGhpcyBwbGFjZSwmIzgyMjE7IGhl
IHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBvd2UgaXQgdG8gdGhlIGNvbW11bml0eSB0byBzdGVwIHVwIHRvIGZp
bGwgdGhhdCBuYXJyYXRpdmUuIFdlIGhhdmUgdG8gbWFrZSBzdXJlIHBlb3BsZSBzaW5nIHRoZSBw
cmFpc2VzIG9mIFN1bW1hIGFnYWluLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QW1hbmRhIEdhcnJldHQgY2FuIGJl
IHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzM1IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzphZ2FycmV0dEB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+YWdhcnJldHRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBCZXR0
eSBMaW4tRmlzaGVyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcyNCBvciA8YSBocmVmPSJt
YWlsdG86YmxpbmZpc2hlckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+YmxpbmZpc2hlckB0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.