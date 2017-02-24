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Summa names former executive to serve as interim leader

By Amanda Garrett and Betty Lin-Fisher
Beacon Journal staff writers

Published: February 24, 2017 - 08:21 AM
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Dr. Cliff Deveny, M.D. newly named interim President and Chief Executive Officer of Summa listens to a question during and interview at the Fairlawn Hilton on Thursday, Feb. 23, 2017, in Fairlawn, Ohio. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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