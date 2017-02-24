All CATEGORIES
☰ Menu

Health care

Summa names former executive to serve as interim leader

By Amanda Garrett and Betty Lin-Fisher
Beacon Journal staff writers

Published: February 24, 2017 - 08:21 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dr. Cliff Deveny, M.D. newly named interim President and Chief Executive Officer of Summa listens to a question during and interview at the Fairlawn Hilton on Thursday, Feb. 23, 2017, in Fairlawn, Ohio. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES
ON THE WEB

MORE FROM OHIO.COM

Former Sterling Jewelers employees claim rampant sexual harassment and discrimination, according to Washington Post report - 10:55 PM

Hundreds of former Sterling Jewelers employees are saying female workers were routinely groped, demeaned and urged to sexually cater to bosses to keep their jobs, according to a report released Monday evening by the Washington Post.

dyer28cut_01
Bob Dyer: Sexy sign trashed by car - 10:29 PM
mcarthurs27cut_01
McArthur’s Brew House set to open March 3 in Cuyahoga Falls
cavs28cutweb
Cavaliers 102, Bucks 95: Cavs have just enough as James, Irving lead way against Bucks - 11:34 PM
Akron adopts quick response team to curb future drug overdoses - 10:29 PM
MORE FROM OHIO.COM >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next