All CATEGORIES
☰ Menu

Health care

Summa names former executive to serve as interim leader

By Amanda Garrett and Betty Lin-Fisher
Beacon Journal staff writers

Published: February 24, 2017 - 08:21 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dr. Cliff Deveny, M.D. newly named interim President and Chief Executive Officer of Summa listens to a question during and interview at the Fairlawn Hilton on Thursday, Feb. 23, 2017, in Fairlawn, Ohio. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES
ON THE WEB

MORE FROM OHIO.COM

signet01web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Akron-based Sterling Jewelers calls sexual harassment report misleading; stock plunges following newly detailed allegations

Shares of national jewelry retailer Signet Jewelers Ltd. plunged Tuesday following a story by the Washington Post about allegations of widespread sexual harassment at the company.

lerch28
Death of Akron toddler called suspicious; police say meth lab found in home
dyer28cut_01
Bob Dyer: Sexy sign trashed by car
cavs01cut_01
Big man Andrew Bogut is headed to Cavaliers if he clears waivers Wednesday
Akron woman killed in Stark County crash caused when driver lost control after hitting deer, officials say
MORE FROM OHIO.COM >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next