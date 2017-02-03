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U.S. judge temporarily blocks Trump’s travel ban nationwide

By Martha Bellisle
Associated Press

Published: February 3, 2017 - 08:14 PM

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