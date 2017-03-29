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A working man’s Democrat eyes 2018

By Steve Hoffman
Beacon Journal editorial writer

Published: March 29, 2017 - 06:41 PM
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In this Jan. 19 photo, Senate Finance Committee member Sen. Sherrod Brown, D-Ohio, questions Treasury Secretary-designate Steven Mnuchin on Capitol Hill in Washington, during his confirmation hearing before the committee. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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A working man’s Democrat eyes 2018

Sherrod Brown says he is focused on his job in the U.S. Senate. Still, it probably hasn’t escaped the Ohio Democrat’s attention that his prospects for getting elected to a third term next year are looking, well, pretty good. In terms of voter interest, it is early, but not for organizing and fundraising. In a big, diverse state such as Ohio, the top campaigns are multi-year slogs. That’s why Brown named his campaign manager, veteran Justin Barasky, in January.

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