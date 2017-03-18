Agent of change, or more of the same?

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhvc2UgYW5hbHlzdHMgZXllYmFsbGluZyB0aGUgZXhpdCBwb2xscyBkaWQgbm90IHRha2Ug
bG9uZyB0byBkaXNjb3ZlciB3aHkgRG9uYWxkIFRydW1wIHdvbiB0aGUgcHJlc2lkZW5jeSBpbiBO
b3ZlbWJlci4gVGhlIHN1cnZleSBwcmVzZW50ZWQgdm90ZXJzIHdpdGggZm91ciB0cmFpdHMgYW5k
IGFza2VkIHdoaWNoIG1hdHRlcmVkIG1vc3QgaW4gY2FzdGluZyB0aGVpciBiYWxsb3RzLiBUaGUg
bGFyZ2VzdCBzaGFyZSwgZm91ciBpbiAxMCwgc2VsZWN0ZWQgdGhlIGNhbmRpZGF0ZSB3aG8gJiM4
MjIwO2NhbiBicmluZyBuZWVkZWQgY2hhbmdlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+T2YgdGhhdCBncm91cCwg
YSBtYXNzaXZlIDgzIHBlcmNlbnQgc2lkZWQgd2l0aCBUcnVtcC4gVGhlIHJlYWxpdHkgVFYgc3Rh
ciwgcmVhbCBlc3RhdGUgb3BlcmF0b3IgYW5kIGJyYW5kIG1hY2hpbmUgcHJvdmVkIHRoZSBjYW5k
aWRhdGUgb2YgY2hhbmdlLCBvciBqdXN0IHdoYXQgbWFueSB2b3RlcnMgc291Z2h0LCBlc3BlY2lh
bGx5IGluIGJydWlzZWQgcGFydHMgb2YgT2hpbywgTWljaGlnYW4sIFBlbm5zeWx2YW5pYSBhbmQg
V2lzY29uc2luLCB3aGVyZSBUcnVtcCBmb3VuZCBoaXMgRWxlY3RvcmFsIENvbGxlZ2UgZWRnZS48
L3A+PHA+VGhhdCBmYWN0b3Igb2YgY2hhbmdlIG92ZXJjYW1lIHRoZSBhZHZhbnRhZ2VzIG9mIEhp
bGxhcnkgQ2xpbnRvbiwgdmlld2VkIGJ5IHZvdGVycyBhcyBoYXZpbmcgYmV0dGVyIGp1ZGdtZW50
LCBtb3JlIGVtcGF0aHksIGV4cGVyaWVuY2UgYW5kIHByZXBhcmF0aW9uLiBFdmVuIGJlZm9yZSB0
YWtpbmcgdGhlIG9hdGggb2Ygb2ZmaWNlLCBUcnVtcCByZXZlbGVkIGluIGRvaW5nIHRoaW5ncyBk
aWZmZXJlbnRseS4gU2luY2U/IE1vc3RseSB0aGUgc2FtZSwgZm9yIG1hbnksIGhpcyB3b3JkcyBh
bmQgYWN0aW9ucyBkZWxpdmVyaW5nIHRoZSBnb29kIGtpY2tpbmcgV2FzaGluZ3RvbiBoYXMgZGVz
ZXJ2ZWQgZm9yIGl0cyBkeXNmdW5jdGlvbiBhbmQgZGlzdGFuY2UgZnJvbSBvcmRpbmFyeSBsaXZl
cy48L3A+PHA+TWFueSBjaGVlciBhcyBUcnVtcCB1cGVuZHMgdGhlICYjODIyMDtub3JtcywmIzgy
MjE7IHdoZXRoZXIgdGhyb3VnaCB0d2VldHMgb3Igb3RoZXIgbWVhbnMuIEhlIGhhcyBicm9rZW4g
d2l0aCB0aGUgdHJhZGl0aW9uIHNpbmNlIFdhdGVyZ2F0ZSBvZiBwcmVzaWRlbnRzIHNoYXJpbmcg
dGhlaXIgdGF4IHJldHVybnMuIEhlIGRlZmllcyB0aGUgcmVjb21tZW5kYXRpb25zIG9mIHRoZSBm
ZWRlcmFsIGV0aGljcyBvZmZpY2UgdG8gY2xlYW4gdXAgaGlzIGNvbmZsaWN0cyBvZiBpbnRlcmVz
dC48L3A+PHA+V2h5IG5vdCBwdXQgYW4gYXJjaCBhZHZlcnNhcnkgb2YgcmVndWxhdGlvbiBpbiBj
aGFyZ2Ugb2YgdGhlIEVudmlyb25tZW50YWwgUHJvdGVjdGlvbiBBZ2VuY3k/IE9yIHRhcCBzb21l
b25lIHRvIGxlYWQgdGhlIERlcGFydG1lbnQgb2YgRWR1Y2F0aW9uIHdobyBsYWNrcyBmYW1pbGlh
cml0eSB3aXRoIHRyYWRpdGlvbmFsIHB1YmxpYyBzY2hvb2xzPyBXaWxsIEJlbiBDYXJzb24gYnJp
bmcgYSBmcmVzaCBwZXJzcGVjdGl2ZSB0byBwdWJsaWMgaG91c2luZz8gTGlrZSBhIHNraWxsZWQg
bGFib3IgYXR0b3JuZXkgdG8gYnJhaW4gc3VyZ2VyeT88L3A+PHA+Tm8gZG91YnQsIFdhc2hpbmd0
b24gY291bGQgdXNlIHNoYWtpbmcgdXAuIE9uZSBwcm9ibGVtIHdpdGggdGhlIFRydW1wIHJlbWVk
eSBpcyB0aGF0IHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBjYXBpdGFsIGxvbmcgaGFzIGJlZW4gZGVwYXJ0
aW5nIGZyb20gdGhlIG5vcm1zLCBhbmQgdGhlIGFyZ3VtZW50IGVhc2lseSBnb2VzIHRoYXQgdGhl
IHByZXNpZGVudCBpcyBlc2NhbGF0aW5nIHdoYXQgaGFzbiYjODIxNzt0IGJlZW4gYSBnb29kIHRo
aW5nLjwvcD48cD5UYWtlIHRoZSBmaWxpYnVzdGVyLiBCZWZvcmUgdGhlIDE5NzBzLCBzZW5hdG9y
cyByYXJlbHkgYXBwbGllZCB0aGUgdGFjdGljIG9mIHN0YWxsaW5nIGFjdGlvbiwgaXRzIG1vc3Qg
bm90YWJsZSB1c2UgY29taW5nIGluIHRoZSBjaXZpbCByaWdodHMgYmF0dGxlcyBvZiB0aGUgJiM4
MjE3OzYwcy4gVGhlbiwgYm90aCBwYXJ0aWVzIGJlZ2FuIHRvIGZpbmQgdGhlIHRvb2wgZXhwZWRp
ZW50LiBUaGUgbnVtYmVyIG1vdW50ZWQsIHJlYWNoaW5nIGEgcGVhayBpbiB0aGUgQ2xpbnRvbiBl
cmEsIGNsb3R1cmUgbW90aW9ucyB0byBlbmQgYSBmaWxpYnVzdGVyIGRvdWJsaW5nIHRoZSBudW1i
ZXIgb2YgdGhlIFJlYWdhbiBlcmEuPC9wPjxwPkJ5IHRoZSBHZW9yZ2UgVy4gQnVzaCBwcmVzaWRl
bmN5LCBmaWxpYnVzdGVycyBkZWNsaW5lZCBzbGlnaHRseSBhbmQgZXZlbiBhcHBlYXJlZCB0byBw
bGF0ZWF1ICYjODIxMjsgdW50aWwgUmVwdWJsaWNhbnMgbG9zdCBjb250cm9sIG9mIHRoZSBTZW5h
dGUgaW4gMjAwNi4gU29vbiwgdGhlIG51bWJlciBzb2FyZWQgZHJhbWF0aWNhbGx5LjwvcD48cD5U
aGVyZSwgdGhlIGNvdW50IHN0YXllZCBpbiB0aGUgZmlyc3QgT2JhbWEgdGVybSwgYmVmb3JlIERl
bW9jcmF0cyBwYXJlZCBiYWNrIHRoZSBmaWxpYnVzdGVyLiBSZWNhbGwgd2h5IHRoZXkgZGlkIHNv
LiBSZXB1YmxpY2FucyBhbm5vdW5jZWQgdGhleSB3b3VsZCBibG9jayBhbGwgbm9taW5lZXMgdG8g
dGhlIGluZmx1ZW50aWFsIGZlZGVyYWwgYXBwZWFscyBjb3VydCBpbiBXYXNoaW5ndG9uLCBELkMu
IDwvcD48cD5Sb25hbGQgUmVhZ2FuIGZhY2VkIHNpeCBmaWxpYnVzdGVycyBvZiBleGVjdXRpdmUg
YW5kIGp1ZGljaWFsIG5vbWluYXRpb25zLiBCaWxsIENsaW50b24sIDIzLiBHZW9yZ2UgVy4gQnVz
aCwgMzguIE9iYW1hPyBCeSB0aGUgdGltZSBEZW1vY3JhdHMgYWN0ZWQsIDgxLiBUaGUgT2JhbWEg
cHJlc2lkZW5jeSBjbG9zZWQgd2l0aCBSZXB1YmxpY2FucyByZWZ1c2luZyB0byB0YWtlIHVwIGhp
cyBjaG9pY2Ugb2YgdGhlIGhpZ2hseSByZXNwZWN0ZWQgTWVycmljayBHYXJsYW5kIGZvciB0aGUg
U3VwcmVtZSBDb3VydC48L3A+PHA+VGhlIG5vcm1zIGhhdmUgYmVlbiBzaGF0dGVyZWQgaW4gb3Ro
ZXIgd2F5cywgZnJvbSBmbGlydGluZyB3aXRoIGRlZmF1bHQgd2hlbiBpdCBjb21lcyB0byByYWlz
aW5nIHRoZSBkZWJ0IGNlaWxpbmcgdG8gZmFpbGluZyB0byBlbmFjdCBhbm51YWwgYXBwcm9wcmlh
dGlvbnMgYmlsbHMuIFRoZSBsYXN0IHRpbWUgQ29uZ3Jlc3MgYXBwcm92ZWQgYWxsIDEyIG9uIHRp
bWUgd2FzIHR3byBkZWNhZGVzIGFnby48L3A+PHA+QW4gaW1taWdyYXRpb24gcmVmb3JtIGJpbGws
IHJlZmxlY3RpbmcgdGhlIGNsYXNzaWMgd29yayBvZiBjb21wcm9taXNlIChib3RoIHNpZGVzIGdp
dmluZyBhbmQgdGFraW5nKSwgY29sbGFwc2VkIGV2ZW4gd2l0aCBiaXBhcnRpc2FuIGFwcHJvdmFs
IGluIHRoZSBTZW5hdGUuIEEgUmVwdWJsaWNhbiBIb3VzZSBtZW1iZXIgc2hvdXRlZCBhdCBQcmVz
aWRlbnQgT2JhbWEgZHVyaW5nIGEgU3RhdGUgb2YgdGhlIFVuaW9uIGFkZHJlc3M6ICYjODIyMDtZ
b3UgbGllISYjODIyMTs8L3A+PHA+QW4gZWxlY3Rpb24gbWFuZGF0ZSBvbmNlIHdhcyByZXNlcnZl
ZCBmb3IgY2FuZGlkYXRlcyBjYXB0dXJpbmcgNTUgcGVyY2VudCBvciBtb3JlIG9mIHRoZSB2b3Rl
LiBUb2RheSwgY2xhaW1zIG9mIGEgcHJlc2lkZW50aWFsIG1hbmRhdGUgaGF2ZSBzdXJmYWNlZCBl
dmVuIHRob3VnaCB0aGUgY2FuZGlkYXRlIHJlY2VpdmVkIG5lYXJseSAzIG1pbGxpb24gZmV3ZXIg
dm90ZXMgdGhhbiBoaXMgb3Bwb25lbnQuPC9wPjxwPk5laWwgSXJ3aW4gb2YgdGhlIE5ldyBZb3Jr
IFRpbWVzIHJlY2VudGx5IHJlbWluZGVkIHRoYXQgbWFueSBpbiB0aGUgSG91c2UgUmVwdWJsaWNh
biBjYXVjdXMgbGFjayBleHBlcmllbmNlIGluIGFjdHVhbCBnb3Zlcm5pbmcgb24gQ2FwaXRvbCBI
aWxsLiBUaGV5IG1vc3RseSBoYXZlIGJlZW4gdm9pY2VzIG9mIHByb3Rlc3QsIHBvcnRyYXllZCBh
cyAmIzgyMjA7ZmFsc2UgcHJvcGhldHMmIzgyMjE7IGJ5IG5vIGxlc3MgdGhhbiBKb2huIEJvZWhu
ZXIuIFRoZSBmb3JtZXIgSG91c2Ugc3BlYWtlciBsYW1lbnRlZCBob3cgdGhleSAmIzgyMjA7d2hp
cCBwZW9wbGUgaW50byBhIGZyZW56eSBiZWxpZXZpbmcgdGhleSBjYW4gYWNjb21wbGlzaCB0aGlu
Z3MgdGhleSBrbm93IGFyZSBuZXZlciBnb2luZyB0byBoYXBwZW4uJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaGF0
IGhhcHBlbmVkIHRvIHBvbGl0aWNzIGFzIHRoZSBhcnQgb2YgdGhlIHBvc3NpYmxlPzwvcD48cD5Q
cmVzaWRlbnQgVHJ1bXAgcHJlc2VudHMgaGltc2VsZiBhcyBhIG1hc3RlciBvZiBkZWFsLW1ha2lu
Zy4gWWV0IGhlIGhhcmRseSBicmluZ3MgZXhwZXJpZW5jZSBpbiBnb3Zlcm5pbmcgdG8gdGhlIHRh
YmxlLiBIZSBhcHBlYXJzIGFsbW9zdCBhIGNhcmljYXR1cmUgb2YgdG9kYXkmIzgyMTc7cyBwb2xp
dGljaWFuLCB0aGUgdXN1YWwgc2hhdmluZyBvZiB0aGUgdHJ1dGggYmVjb21pbmcgYmlnLCBib2xk
IGxpZXMsIHRoZSBvdmVyLXRoZS10b3AgcHJvbWlzZXMsIGFsb25nIHdpdGggdGhlIGZhbm5pbmcg
b2YgZGl2aXNpb24gYW5kIHBvbGFyaXphdGlvbi4gSGlzIHRvcCBzdHJhdGVnaXN0IHRhbGtzIGFi
b3V0IHRoZSAmIzgyMjA7ZGVjb25zdHJ1Y3Rpb24gb2YgdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aXZlIHN0YXRl
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SmFtZXMgTWFkaXNvbiBmYW1vdXNseSB3YXJuZWQgYWJvdXQgc3VjaCAm
IzgyMjA7YSBmYWN0aW91cyBzcGlyaXQuJiM4MjIxOyBIZSBhbmQgaGlzIGZvdW5kaW5nIGNvbGxl
YWd1ZXMgaGFkIG5vIGlsbHVzaW9ucyBhYm91dCB0aGUgbm9iaWxpdHkgb2YgcHVibGljIGxpZmUu
IFRoZXkgY29uc3RydWN0ZWQgYSBzeXN0ZW0gZGVzaWduZWQgdG8gZGltaW5pc2ggdGhlIGRhcmtl
ciBpbXB1bHNlcyBhbmQgaW52aXRlIGhpZ2hlci1taW5kZWRuZXNzLCBvciBub3JtcyB3b3J0aCBw
cm90ZWN0aW5nIGFuZCBpbnNpZ2h0IHRvZGF5IGludG8gJiM4MjIwO25lZWRlZCBjaGFuZ2UuJiM4
MjIxOyA8L3A+PHA+RG91Z2xhcyBpcyB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwgZWRpdG9yaWFsIHBhZ2Ug
ZWRpdG9yLiBIZSBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1MTQgb3IgZW1haWxlZCBhdCA8
YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWRvdWdsYXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1kb3VnbGFzQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.