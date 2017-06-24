All CATEGORIES
☰ Menu

Akron unleashes its problem-solvers

By Michael Douglas
Beacon Journal editorial page editor

Published: June 24, 2017 - 08:55 PM

MORE IN EDITORIAL

Letters to the editor: June 25 — Among the concerned about climate change and all red about health care

I recently attended the Citizens’ Climate Lobby Conference in Washington, D.C., and had the opportunity to share climate concerns with a number of people of all ages, including several congressional aides. I was pleasantly surprised that almost everyone I interacted with understood that the climate is changing and humans are playing a role in it.

will25cut
George F. Will: Nine innings in two hours? It can be done
1marcus25cut
Ruth Marcus: No retirement yet, Justice Kennedy
Ann McFeatters: Clueless in the opioid epidemic
Will Rob Portman lead?
MORE IN EDITORIAL >

MOST POPULAR

Prev Next