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Andres Oppenheimer: Mike Pompeo’s rhetorical gift to the corrupt Venezuelan government

By Andres Oppenheimer
Miami Herald

Published: July 28, 2017 - 10:38 PM
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CIA Director Mike Pompeo adjusts his microphone before answering questions at the Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington, Thursday, April 13, 2017. Pompeo denounced WikiLeaks, calling the anti-secrecy group a "hostile intelligence agency." (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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