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Ann McFeatters: One summer, two strong women

By Ann McFeatters
Tribune News Service

Published: July 7, 2017 - 07:35 PM
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FILE - In this June 6, 1937, file photo, Amelia Earhart, the American airwoman who is flying round the world for fun, arrived at Port Natal, Brazil, and took off on her 2,240-mile flight across the South Atlantic to Dakar, Africa. A new documentary "Amelia Earhart: The Lost Evidence," which airs Sunday, July 9, 2017, on the History channel, proposes Earhart didn't die without a trace 80 years ago. Instead, the film argues that she and her navigator Fred Noonan crash-landed in the Japanese-held Marshall Islands, were picked up by Japanese military and that Earhart was taken prisoner. (AP Photo, File)


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