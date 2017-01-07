As promised, the Medicaid expansion

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Sm9obiBLYXNpY2ggYW5ub3llZCBtYW55IG9mIGhpcyBmZWxsb3cgUmVwdWJsaWNhbnMgd2l0
aCBoaXMgR292ZXJub3IgU3VwZXJpb3IgYWN0LiBIZSBxdWVzdGlvbmVkIHRoZWlyIG1vcmFsIGNv
bXBhc3NlcyBhcyBoZSBwdXNoZWQgdG8gZXhwYW5kIE1lZGljYWlkIGluIE9oaW8uPC9wPjxwPlRo
ZSBnb3Zlcm5vciBmYW1vdXNseSB0b2xkIHJlcG9ydGVycyBpbiBKdW5lIDIwMTM6ICYjODIyMDtJ
IGhhZCBhIGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIG9uZSBvZiB0aGUgbWVtYmVycyBvZiB0aGUgbGVnaXNs
YXR1cmUgdGhlIG90aGVyIGRheS4gSSBzYWlkLCAmIzgyMTY7SSByZXNwZWN0IHRoZSBmYWN0IHRo
YXQgeW91IGJlbGlldmUgaW4gc21hbGwgZ292ZXJubWVudC4gSSBkbywgdG9vLiBJIGFsc28ga25v
dyB0aGF0IHlvdSYjODIxNztyZSBhIHBlcnNvbiBvZiBmYWl0aC48L3A+PHA+JiM4MjE2O05vdywg
d2hlbiB5b3UgZGllIGFuZCBnZXQgdG8gdGhlIG1lZXRpbmcgd2l0aCBTdC4gUGV0ZXIsIGhlJiM4
MjE3O3MgcHJvYmFibHkgbm90IGdvaW5nIHRvIGFzayB5b3UgbXVjaCBhYm91dCB3aGF0IHlvdSBk
aWQgYWJvdXQga2VlcGluZyBnb3Zlcm5tZW50IHNtYWxsLiBCdXQgaGUgaXMgZ29pbmcgdG8gYXNr
IHlvdSB3aGF0IHlvdSBkaWQgZm9yIHRoZSBwb29yLiBZb3UgYmV0dGVyIGhhdmUgYSBnb29kIGFu
c3dlci4mIzgyMTc7JiM4MjAyOyYjODIwMTsmIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBSZXB1YmxpY2FuIG1h
am9yaXRpZXMgaW4gdGhlIGxlZ2lzbGF0dXJlIG5ldmVyIGRpZCBob2xkIGEgdm90ZSB0byBsYXVu
Y2ggdGhlIGV4cGFuc2lvbi4gVGhlIGdvdmVybm9yIG1hbmV1dmVyZWQgdGhyb3VnaCB0aGUgU3Rh
dGUgQ29udHJvbGxpbmcgQm9hcmQgdG8gYnJpbmcgaGVhbHRoIGNvdmVyYWdlIHRvIE9oaW9hbnMg
d2l0aCBpbmNvbWVzIHVwIHRvIDEzOCBwZXJjZW50IG9mIHRoZSBmZWRlcmFsIHBvdmVydHkgbGV2
ZWwuIFdoYXQgcHJhY3RpY2FsbHkgZXZlcnlvbmUgdW5kZXJzdG9vZCBpcyB0aGF0IGlmIG1hbnkg
UmVwdWJsaWNhbnMgb3Bwb3NlZCB0aGUgZXhwYW5zaW9uLCBlbm91Z2ggZGlkIGJhY2sgaXQgdG8g
Zm9yZ2UgYSBiaXBhcnRpc2FuIG1ham9yaXR5IGluIGZhdm9yIGF0IHRoZSBTdGF0ZWhvdXNlLjwv
cD48cD5EaWQgdGhleSBzdWNjdW1iIHRvIHRoZSBnb3Zlcm5vciYjODIxNztzIG1vcmFsaXppbmc/
IExldCYjODIxNztzIGp1c3Qgc2F5IHRoZSBLYXNpY2ggdGVhbSBhbHNvIGFuYWx5emVkIHRoZSBu
dW1iZXJzIGFuZCBwcmVzZW50ZWQgYSBoYXJkLXRvLXJlc2lzdCBjYXNlOiBNYW55IE9oaW9hbnMg
d291bGQgZW5qb3kgYW4gaW1wcm92ZWQgcXVhbGl0eSBvZiBsaWZlLCBhbmQgdGhlIHN0YXRlIHdv
dWxkIGJlbmVmaXQgZmluYW5jaWFsbHkuPC9wPjxwPk5vdyBjb21lcyBhIHJlcG9ydCBmcm9tIHRo
ZSBzdGF0ZSBEZXBhcnRtZW50IG9mIE1lZGljYWlkLCByZWxlYXNlZCBqdXN0IGJlZm9yZSB0aGUg
bmV3IHllYXIsIHRoYXQgY29uZmlybXMgdGhlIHRoaW5raW5nLiBMYXdtYWtlcnMgb3JkZXJlZCB0
aGUgc3R1ZHksIGFuZCB0aGUgZGVwYXJ0bWVudCBjb21wbGllZCBieSBkaXZpbmcgZGVlcGx5IGlu
dG8gdGhlIHJlbGV2YW50IGluZm9ybWF0aW9uLiBJdCBjb25kdWN0ZWQsIGFtb25nIG90aGVyIHRo
aW5ncywgYW4gZXh0ZW5zaXZlIHRlbGVwaG9uZSBzdXJ2ZXkgb2YgTWVkaWNhaWQgcmVjaXBpZW50
cywgcmV2aWV3ZWQgbWVkaWNhbCByZWNvcmRzLCBoZWxkIGZvY3VzIGdyb3VwcyBhbmQgZXhhbWlu
ZWQgYWRtaW5pc3RyYXRpdmUgZGF0YS4gSXQgdGFsa2VkIHdpdGggcHJvdmlkZXJzIGFuZCBvdGhl
ciBzdGFrZWhvbGRlcnMuIDwvcD48cD5IZXJlIGlzIG9uZSBvZiB0aGUgbW9zdCBjb21wcmVoZW5z
aXZlIGxvb2tzIGF0IHRoZSBleHBhbnNpb24uIFdoYXQgZGlkIHRoZSBkZXBhcnRtZW50IGZpbmQ/
PC9wPjxwPkNvbnNpZGVyIHRoZSBiaWcgcGljdHVyZS4gQnkgTWF5IDIwMTYsIDcwMiwwMDAgT2hp
b2FucyBoYWQgcmVjZWl2ZWQgY292ZXJhZ2UuIFRoZSBzaGFyZSBvZiB0aG9zZSB3aXRob3V0IGhl
YWx0aCBpbnN1cmFuY2UgYW1vbmcgdGhlIGVsaWdpYmxlIGRlY2xpbmVkIHNoYXJwbHksIGZyb20g
MzIgcGVyY2VudCBpbiAyMDEyIHRvIDE0IHBlcmNlbnQgaW4gMjAxNSwgdGhlIGxvd2VzdCByYXRl
IGV2ZXIgcmVjb3JkZWQuPC9wPjxwPk1vc3Qgb2YgdGhlIG5ldyByZWNpcGllbnRzIGFyZSB3aGl0
ZSwgdGhlIG1ham9yaXR5IG1hbGUsIHdpdGggYSBoaWdoIHNjaG9vbCBkZWdyZWUgb3IgbGVzcywg
dW5tYXJyaWVkIGFuZCB3aXRob3V0IGEgY2hpbGQgaW4gdGhlIGhvbWUuPC9wPjxwPkhvdyBoYXZl
IGxpdmVzIGJlZW4gYWZmZWN0ZWQ/PC9wPjxwPk5lYXJseSB0d28tdGhpcmRzIG9mIG5ldyBlbnJv
bGxlZXMgcmVwb3J0IGJldHRlciBhY2Nlc3MgdG8gaGVhbHRoIGNhcmUuIFdoaWNoIHRyYW5zbGF0
ZXMgaW50byB0cmVhdG1lbnQgZm9yIHVuYWRkcmVzc2VkIGhlYWx0aCBjYXJlIG5lZWRzLiBUd2Vu
dHktc2V2ZW4gcGVyY2VudCByZXBvcnQgbmV3bHkgZGlhZ25vc2VkIGNocm9uaWMgaWxsbmVzc2Vz
LiBUaGUgZGF0YSBzaG93IGJldHRlciBtYW5hZ2VtZW50IG9mIGhpZ2gtcmlzayBibG9vZCBwcmVz
c3VyZSBhbmQgcmVkdWN0aW9ucyBpbiBzZXZlcmUgb2Jlc2l0eS4gTmVhcmx5IGhhbGYgaGF2ZSBl
eHBlcmllbmNlZCBpbXByb3ZlZCBoZWFsdGguPC9wPjxwPlRoZSByZXBvcnQgbm90ZXMgJiM4MjIw
O3NldmVyYWwgb2YgdGhlIGVucm9sbGVlcyBzdGF0ZWQgdGhhdCB0aGV5IGRpZCBub3QgdGhpbmsg
dGhleSB3b3VsZCBiZSBhbGl2ZSB0b2RheSBpZiB0aGUgJiM4MjMwOyBleHBhbnNpb24gaGFkIG5v
dCBvY2N1cnJlZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk9uZSBhcmd1bWVudCBtYWRlIGJ5IGV4cGFuc2lvbiBh
ZHZvY2F0ZXMgd2VudCB0aGF0IG1hbnkgc3VmZmVyaW5nIGZyb20gbWVudGFsIGlsbG5lc3NlcyBu
b3cgd291bGQgZ2V0IHRyZWF0bWVudCBhbmQgbGVhZCBwcm9kdWN0aXZlIGxpdmVzLiBUaGF0IGhh
cyBiZWVuIHRoZSByZXN1bHQsIHJvdWdobHkgNzAgcGVyY2VudCBvZiB0aG9zZSB3aXRoIGRlcHJl
c3Npb24gb3IgYW54aWV0eSBkaXNvcmRlcnMgZ2FpbmluZyBpbXByb3ZlZCBhY2Nlc3MgdG8gY2Fy
ZSBhbmQgcHJlc2NyaXB0aW9ucy4gPC9wPjxwPkl0IGZvbGxvd3MgdGhhdCBlbnJvbGxlZXMgZXhw
bGFpbmVkIGhvdyBNZWRpY2FpZCBjb3ZlcmFnZSBtYWtlcyBpdCBlYXNpZXIgdG8gd29yayBhbmQg
dG8gc2VlayBhIGpvYi4gVGhleSB3ZXJlIG1vcmUgbGlrZWx5IHRvIGNpdGUgaW1wcm92ZW1lbnRz
IGluIHRoZWlyIGZpbmFuY2lhbCBjb25kaXRpb24sIGZpbmRpbmcgaXQgZWFzaWVyIHRvIGJ1eSBm
b29kLCBwYXkgdGhlIHJlbnQgb3IgbW9ydGdhZ2UgYW5kIHBheSBvZmYgZGVidHMuPC9wPjxwPlRo
ZSBhc3Nlc3NtZW50IGZvdW5kIHRoZSBzaGFyZSBvZiBlbnJvbGxlZXMgd2l0aCBtZWRpY2FsIGRl
YnQgaGFzIGRlY2xpbmVkIGJ5IG5lYXJseSBoYWxmLjwvcD48cD5JbiB0aGF0IHdheSwgYXMgTG9y
ZW4gQW50aGVzIG9mIHRoZSBDZW50ZXIgZm9yIENvbW11bml0eSBTb2x1dGlvbnMgdG9sZCB0aGUg
R29uZ3dlciBOZXdzIFNlcnZpY2UgbGFzdCB3ZWVrLCB0aGUgZ292ZXJub3ImIzgyMTc7cyBkZXNp
Z24gb2YgdGhlIGV4cGFuc2lvbiBmdW5jdGlvbnMgJiM4MjIwO21vcmUgbGlrZSBhIGpvYiBzdXBw
b3J0IHByb2dyYW0uJiM4MjIxOyBBbnRoZXMgYWRkZWQgdGhhdCB0aGUgZXhwYW5zaW9uIGVhc2Vz
IHRoZSBpbXBhY3Qgb2Ygc29jaWFsIGZhY3RvcnMsIHN1Y2ggYXMgYW4gYWJzZW5jZSBvZiBzdGFi
bGUgaG91c2luZywgdGhhdCB3b3JrIGFnYWluc3QgZGV2ZWxvcGluZyBza2lsbHMgYW5kIGxhbmRp
bmcgYSBqb2IuPC9wPjxwPkhlcmUgaXMgYW4gaW5zaWdodCBpbnRvIGF0dGFja2luZyBwb3ZlcnR5
IGFuZCBpbmNvbWUgaW5lcXVhbGl0eSwgcHJvdmlkaW5nIHNvbWV0aGluZyB0aGF0IG90aGVyd2lz
ZSBpcyBwcm9oaWJpdGl2ZWx5IGV4cGVuc2l2ZSwgb3BlbmluZyBvcHBvcnR1bml0aWVzIHRvIGVu
aGFuY2UgbGl2ZXMgJiM4MjEyOyB0byB0aGUgYmVuZWZpdCBvZiB0aGUgd2hvbGUuPC9wPjxwPlRo
ZSBNZWRpY2FpZCBleHBhbnNpb24gaGFzIGJlZW4gY3J1Y2lhbCBmb3IgcnVyYWwgaG9zcGl0YWxz
LCBwcm92aWRpbmcgYSBmdW5kaW5nIHN0cmVhbSBmb3IgaW5zdGl0dXRpb25zIHRoYXQgYXJlIGtl
eSBlbXBsb3llcnMgaW4gc21hbGwgdG93bnMgd2hlcmUgdHlwaWNhbGx5IDQwIHBlcmNlbnQgb2Yg
dGhlIHBvcHVsYXRpb24gaXMgY292ZXJlZCBieSBNZWRpY2FpZC4gVGhlIHJlcG9ydCBmb3VuZCB0
aGF0IGVucm9sbGVlcyBtYWtlIGZld2VyIHZpc2l0cyB0byBlbWVyZ2VuY3kgcm9vbXMuIFRoYXQg
c2VydmVzIHdlbGwgaG9zcGl0YWxzIG9mIGFsbCBzaXplcyB0aHJvdWdoIGxlc3MgdW5jb21wZW5z
YXRlZCBjYXJlLiBUaGUgcmVzdCBvZiB1cyBhcmUgaGVscGVkIGJ5IHJlZHVjZWQgY29zdC1zaGlm
dGluZywgbmFycm93aW5nIGEgcGF0aCB0byBoaWdoZXIgcHJlbWl1bXMgb3ZlcmFsbC48L3A+PHA+
U3VtbWl0IENvdW50eSBoYXMgYmVlbiBpbiBhIHN0cm9uZ2VyIHBvc2l0aW9uIHRvIGZpZ2h0IHRo
ZSBvcGlvaWQgZXBpZGVtaWMgYmVjYXVzZSB0aGUgTWVkaWNhaWQgZXhwYW5zaW9uIGhhcyBmcmVl
ZCBsb2NhbCBkb2xsYXJzLjwvcD48cD5UaGF0LCB0b28sIGlzIHBhcnQgb2YgdGhlIHByb21pc2Ug
ZnVsZmlsbGVkLCBiZW5lZml0cyBvdXR3ZWlnaGluZyBjb3N0cy4gWWV0IFJlcHVibGljYW5zIGlu
IENvbmdyZXNzIGFyZSBsb29raW5nIHRvIHJlc2hhcGUsIGV2ZW4gcmV2ZXJzZSwgdGhlIGV4cGFu
c2lvbiBhcyBwYXJ0IG9mIHJlcGVhbGluZyB0aGUgQWZmb3JkYWJsZSBDYXJlIEFjdC4gVS5TLiBT
ZW4uIFJvYiBQb3J0bWFuIHdhbnRzIHN0YXRlcyB0byBoYXZlIG1vcmUgZmxleGliaWxpdHkgdG8g
ZXhwZXJpbWVudC4gVGhhdCBzb3VuZHMgT0sgJiM4MjEyOyBhcyBsb25nIGFzIHRoZSBtYW55IGdh
aW5zIGRvY3VtZW50ZWQgaW4gdGhlIERlcGFydG1lbnQgb2YgTWVkaWNhaWQgcmVwb3J0IGFyZSBw
cm90ZWN0ZWQuPC9wPjxwPkRvdWdsYXMgaXMgdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIGVkaXRvcmlhbCBw
YWdlIGVkaXRvci4gSGUgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTE0IG9yIGVtYWlsZWQg
YXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1kb3VnbGFzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tZG91Z2xh
c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.