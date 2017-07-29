At the ‘significant nexus’ of clean water

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+T2YgYWxsIHRoZSB3aWxkIGV4YWdnZXJhdGlvbnMsIGhhbGYtdHJ1dGhzIGFuZCBvdXRyaWdo
dCBsaWVzIHRvbGQgYnkgUHJlc2lkZW50IFRydW1wIHRoZSBwYXN0IHNpeCBtb250aHMsIHJlY2Fs
bCB0aGUgcmVtYXJrcyBoZSBkZWxpdmVyZWQgaW4gbGF0ZSBGZWJydWFyeS4gVGhlIG9jY2FzaW9u
IHdhcyB0aGUgYW5ub3VuY2VtZW50IG9mIGFuIGV4ZWN1dGl2ZSBvcmRlciB0byByb2xsIGJhY2sg
dGhlICYjODIyMDtXYXRlcnMgb2YgdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMmIzgyMjE7IHJ1bGUuIDwvcD48
cD5UaGUgcHJlc2lkZW50IGRlc2NyaWJlZCB0aGUgcnVsZSBhcyBhbiBleGFtcGxlIG9mICBnb3Zl
cm5tZW50ICYjODIyMDt0cnVseSBydW4gYW1vay4mIzgyMjE7IEhlIGNhbGxlZCBpdCAmIzgyMjA7
YSBkaXNhc3RlciwmIzgyMjE7ICYjODIyMDthIG1hc3NpdmUgcG93ZXIgZ3JhYiYjODIyMTsgdGhh
dCBjb3ZlcnMgJiM4MjIwO25lYXJseSBldmVyeSBwdWRkbGUgb3IgZXZlcnkgZGl0Y2gmIzgyMjE7
IGFuZCBwcm9oaWJpdHMgZmFybWVycywgcmFuY2hlcnMgYW5kIGFncmljdWx0dXJhbCB3b3JrZXJz
ICYjODIyMDtmcm9tIGJlaW5nIGFsbG93ZWQgdG8gZG8gd2hhdCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIHN1cHBv
c2VkIHRvIGJlIGRvaW5nLiYjODIyMTsgSGUgYWRkZWQgdGhhdCB0aGUgcnVsZSBpcyAmIzgyMjA7
cHV0dGluZyBwZW9wbGUgb3V0IG9mIHdvcmsgYnkgdGhlIGh1bmRyZWRzIG9mIHRob3VzYW5kcy4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPlRha2UgdGhhdCBsYXN0IGFzc2VydGlvbi4gQWN0dWFsbHksIHRoZSBydWxl
LCB0aG91Z2ggY29tcGxldGVkIHR3byB5ZWFycyBhZ28sIGhhcyB5ZXQgdG8gdGFrZSBlZmZlY3Qu
IFRoZSBmZWRlcmFsIGFwcGVhbHMgY291cnQgaW4gQ2luY2lubmF0aSBwdXQgaXQgb24gaG9sZCBw
ZW5kaW5nIGxpdGlnYXRpb24uIFNvIHRoZSBydWxlIGlzbiYjODIxNzt0IHJlc3BvbnNpYmxlIGZv
ciBzdWNoIGpvYiBsb3NzZXMuIE5laXRoZXIgZG9lcyBpdCBjb3ZlciBuZWFybHkgZXZlcnkgZGl0
Y2ggYW5kIHB1ZGRsZSBhY3Jvc3MgdGhlIGNvdW50cnkuIEl0IGhhcmRseSB3b3VsZCBwdXQgZmFy
bXMgYW5kIHJhbmNoZXMgb3V0IG9mIGJ1c2luZXNzLjwvcD48cD5UaGUgcnVsZSBmaXRzIHRoZSBk
ZXNjcmlwdGlvbiBvZiBjb21tb24gc2Vuc2UuIEl0IGJyaW5ncyBjbGFyaXR5IHRvIHByb3Zpc2lv
bnMgb2YgdGhlIGZlZGVyYWwgQ2xlYW4gV2F0ZXIgQWN0IHRoYXQgaGF2ZSBpbnZpdGVkIGNvbmZ1
c2lvbiBzaW5jZSBpdHMgcGFzc2FnZSBpbiAxOTcyLiBJdCBkZWZpbmVzIHRoZSByZWFjaCBvZiB0
aGUgbGF3IGluIG1lZXRpbmcgdGhlIG9iamVjdGl2ZSBvZiBwcm90ZWN0aW5nIGZyb20gcG9sbHV0
aW9uIGFuZCByZWxhdGVkIGhhcm0gdGhlIHN0cmVhbXMgYW5kIHdldGxhbmRzIHRoYXQgY29udHJp
YnV0ZSB0byB0aGUgbmF0aW9uJiM4MjE3O3Mgd2F0ZXIgc3lzdGVtcy48L3A+PHA+QWxsIG9mIHRo
aXMgbWF0dGVycyBiZWNhdXNlIHRoZSBydWxlIHNlcnZlcyBhcyBhbiBlc3NlbnRpYWwgY29tcGxl
bWVudCB0byBzdWNoIHRoaW5ncyBhcyB0aGUgR3JlYXQgTGFrZXMgUmVzdG9yYXRpb24gSW5pdGlh
dGl2ZSBhbmQgb3VyIGVuam95bWVudCBvZiB0aGUgQ3V5YWhvZ2EgVmFsbGV5IE5hdGlvbmFsIFBh
cmsuPC9wPjxwPkNvbmZ1c2lvbiBhYm91dCB0aGUgcnVsZSBldmVuIHJlYWNoZWQgdGhlIFUuUy4g
U3VwcmVtZSBDb3VydC4gVGhlIGp1c3RpY2VzIHN0cnVnZ2xlZCBpbiAyMDA2IHRvIGRyYXcgYSBj
bGVhciBsaW5lIHNob3dpbmcgd2hlcmUgdGhlIGFjdCBzdG9wcyBpbiB0cmF2ZWxpbmcgdXBzdHJl
YW0uIEF0IHdoYXQgcG9pbnQgYXJlIHdhdGVyIHNvdXJjZXMgc28gZmFyIHJlbW92ZWQgdGhhdCBy
ZWd1bGF0aW9uIHdvdWxkIG5vdCBhZHZhbmNlIHByb3RlY3Rpb24gb2YgdGhlIG5hdGlvbiYjODIx
NztzIGxhcmdlciwgbmF2aWdhYmxlIHdhdGVycz88L3A+PHA+SnVzdGljZSBBbnRvbmluIFNjYWxp
YSBhbmQgdGhyZWUgY29sbGVhZ3VlcyBvcHRlZCBmb3IgYSB0aWdodCBsZWFzaCBvbiByZWd1bGF0
b3JzLiBGb3VyIG90aGVycyBzaWRlZCB3aXRoIGFuIGV4cGFuc2l2ZSB2aWV3IG9mIGZlZGVyYWwg
YXV0aG9yaXR5LiBUaGF0IGxlZnQgSnVzdGljZSBBbnRob255IEtlbm5lZHkgdG8gd3JpdGUgc2Vw
YXJhdGVseSwgYW5kIG1vc3QgY29uc2VxdWVudGlhbGx5LiBIZSBoZWxkIHRoYXQgcmVndWxhdGlv
biBjb3VsZCBjb3ZlciB3ZXRsYW5kcyBhbmQgc21hbGwgc3RyZWFtcyB3aXRoIGEgJiM4MjIwO3Np
Z25pZmljYW50IG5leHVzJiM4MjIxOyB0byB0aG9zZSBuYXZpZ2FibGUgd2F0ZXJzLjwvcD48cD5L
ZW5uZWR5IHN0cmVzc2VkIHRoYXQgc3VjaCBhIGNvbm5lY3Rpb24gbXVzdCBiZSBlc3RhYmxpc2hl
ZCB0aHJvdWdoIGVtcGlyaWNhbCBtZWFzdXJlcywgb3IgaGFyZCBkYXRhLjwvcD48cD5UaGlzIHdh
cyBhIHZpY3RvcnkgZm9yIGNvbnNlcnZhdGl2ZXMsIHNob3J0IG9mIFNjYWxpYWxpa2UsIGJ1dCBh
IG5hcnJvd2luZyBvZiByZWd1bGF0b3J5IHJlYWNoLiBUaHVzLCB0aGUgcXVlc3QgYmVnYW4gdG8g
YW5zd2VyOiBXaGF0IGlzIGEgJiM4MjIwO3NpZ25pZmljYW50IG5leHVzJiM4MjIxOz8gPC9wPjxw
PlRoZSByZXN1bHQgaXMgdGhlIHJ1bGUgcHJvZHVjZWQgYnkgdGhlIEVudmlyb25tZW50YWwgUHJv
dGVjdGlvbiBBZ2VuY3kgYW5kIHRoZSBVLlMuIENvcnBzIG9mIEFybXkgRW5naW5lZXJzIGluIDIw
MTUuIFdoYXQgZGVzZXJ2ZXMgYXR0ZW50aW9uIGlzIHRoZSB0aG9yb3VnaG5lc3Mgb2YgdGhlIHJ1
bGUtd3JpdGluZywgYW1vbmcgb3RoZXIgdGhpbmdzLCB0aGUgaHVuZHJlZHMgb2YgbWVldGluZ3Mg
d2l0aCBzdGFrZWhvbGRlcnMsIHRoZSAxIG1pbGxpb24gcHVibGljIGNvbW1lbnRzLCB0aGUgY2hh
bmdlcyBtYWRlIGluIHRoZSB3YWtlIG9mIGZlZWRiYWNrLCBmYXJtZXJzIHJlY2VpdmluZyBzb21l
IHJlbGllZiB0aG91Z2ggdGhleSBsb25nIGhhdmUgZW5qb3llZCBleGVtcHRpb25zIHVuZGVyIHRo
ZSBsYXcsPC9wPjxwPk1vc3QgdGVsbGluZyB3ZXJlIHRoZSBhZHZhbmNlcyBpbiBzY2llbmNlLiBU
aGUgRVBBIGFuZCBDb3JwcyB0b29rIHNlcmlvdXNseSB0aGUgY2hhcmdlIGZyb20gSnVzdGljZSBL
ZW5uZWR5LiBBdCB0aGUgY29tcGxldGlvbiwgdGhleSBjaXRlZCB0aGUgbW9yZSB0aGFuIDEsMjAw
IHBlZXItcmV2aWV3ZWQsIHB1Ymxpc2hlZCBzY2llbnRpZmljIHN0dWRpZXMgZmluZGluZyB0aGF0
IHN0cmVhbXMgYW5kIHdldGxhbmRzIGFyZSAmIzgyMjA7aW50ZWdyYWwmIzgyMjE7IHRvIHRoZSBo
ZWFsdGggb2YgbGFyZ2VyIGJvZGllcyBvZiB3YXRlci4gVGhleSBmaWx0ZXIgcG9sbHV0aW9uLCBy
ZWNoYXJnZSBncm91bmR3YXRlciBhbmQgcHJvdmlkZSBoYWJpdGF0cyBmb3IgZmlzaCBhbmQgd2ls
ZGxpZmUuPC9wPjxwPlRoZSBnZW9ncmFwaHkgaXMgcGxhaW4gaW4gb3VyIG5laWdoYm9yaG9vZCwg
TGFrZSBFcmllLCBhcyByZXZlYWxlZCBieSBhbGdhbCBibG9vbXMsIHZ1bG5lcmFibGUgdG8gcG9s
bHV0aW9uIHRoYXQgZmxvd3MgaW4gY29ubmVjdGVkIHdhdGVyd2F5cywgZXZlbiBhZmZlY3Rpbmcg
ZHJpbmtpbmcgd2F0ZXIuPC9wPjxwPlB1ZGRsZXMgbmV2ZXIgaGF2ZSBiZWVuIGNvdmVyZWQgdW5k
ZXIgdGhlIENsZWFuIFdhdGVyIEFjdC4gVG8gYWRkcmVzcyB0aGUgbXl0aC1tYWtpbmcsIHRoZSBy
dWxlIGV4cGxpY2l0bHkgZXhjbHVkZXMgdGhlbS4gSXQgYWxzbyBleGNsdWRlcyBkaXRjaGVzICYj
ODIxMjsgZXhjZXB0IHRob3NlIHRoYXQgd29yayBsaWtlIHN0cmVhbXMsIHdpdGggdGhlIHBvdGVu
dGlhbCB0byBjYXJyeSBwb2xsdXRpb24gdG8gbGFyZ2VyIHdhdGVycy48L3A+PHA+VG8gcXVhbGlm
eSBmb3IgcHJvdGVjdGlvbiwgb3IgZmFsbCB1bmRlciByZWd1bGF0aW9uLCBhIHdhdGVyd2F5IG11
c3QgaGF2ZSB0aGUgZmVhdHVyZXMgb2YgZmxvd2luZyB3YXRlciwgYSBiZWQsIGJhbmsgYW5kIG9y
ZGluYXJ5IGhpZ2ggd2F0ZXIgbWFyay4gVGhlIHJ1bGUgaW5jbHVkZXMgbmluZSBjb21wb25lbnRz
IGZvciBkZWZpbmluZyB0aGUgcGh5c2ljYWwsIGJpb2xvZ2ljYWwgYW5kIGNoZW1pY2FsIGludGVn
cml0eSBvZiBhIGRvd25zdHJlYW0gd2F0ZXJ3YXkuIElmIGEgc3RyZWFtIG9yIHdldGxhbmQgY29u
dHJpYnV0ZXMsIGl0IGlzIGNvbnNpZGVyZWQgcGFydCBvZiB0aGUgbmV0d29yay48L3A+PHA+U28s
IHJlZ3VsYXRvcnMgZGlkIGNyYWZ0IHRoZSBydWxlIHdpdGggY2FyZS4gVGhlIHdvcmsgaW5jbHVk
ZWQgYW4gYW5hbHlzaXMgc2hvd2luZyB0aGUgYmVuZWZpdHMgd291bGQgZXhjZWVkIHRoZSBjb3N0
cy4gSWYgbWFueSBpbmR1c3RyaWVzIG9iamVjdCwgb3RoZXIgYnVzaW5lc3NlcyBhcmUgZmF2b3Jh
YmxlLCB0aG9zZSBlc3BlY2lhbGx5IHJlbGlhbnQgb24gY2xlYW4gd2F0ZXIsIGZyb20gc2VsbGlu
ZyBvdXRkb29yIGFkdmVudHVyZXMgdG8gY3JhZnQgYnJld2VyaWVzLjwvcD48cD5BbiBlZmZvcnQg
aGFzIGJlZW4gbGF1bmNoZWQgaW4gdGhlIFUuUy4gSG91c2UgdG8gZXhwZWRpdGUgdGhlIGxlbmd0
aHkgcmVwZWFsIHByb2Nlc3MsIHdhaXZpbmcgcHVibGljIGNvbW1lbnQuIEl0IGlzIGRyaXZlbiBi
eSB0aGUgZmFsc2UgcG9ydHJhaXQgdGhlIHByZXNpZGVudCBwYWludHMuIFJlZ3VsYXRvcnMgZm9s
bG93ZWQgdGhlIGxlYWQgb2YgSnVzdGljZSBLZW5uZWR5LiBUaGV5IGdvdCB0byB0aGUgbmV4dXMu
PC9wPjxwPkRvdWdsYXMgaXMgdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIGVkaXRvcmlhbCBwYWdlIGVkaXRv
ci4gSGUgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTE0IG9yIGVtYWlsZWQgYXQgPGEgaHJl
Zj0ibWFpbHRvOm1kb3VnbGFzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tZG91Z2xhc0B0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.