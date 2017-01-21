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Bishop Joey Johnson: What I said at the pray for unity event

By Bishop Joey Johnson

Published: January 21, 2017 - 06:36 PM
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Bishop Joey Johnson (left) senior pastor of the House of the Lord and Pastor Mark Ford, executive director of the Love Akron Network lead a prayer during the service Unite Our Hearts: Community Time of Prayer for Healing and Reconciliation at the House of the Lord hosted by the Love Akron Network Jan. 10, in Akron. People of all faiths, political affiliations and race come together to pray after a turbulent election season. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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